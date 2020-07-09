Молодая женщина начала готовить вкусную еду и похудела на 33 кг за 9 месяцев

Еще один лайфхак, способствовавший похудению Мелиссы, - есть больше овощей, чем мяса (это и бюджет значительно экономит, и блюда делает здоровее). Она часто заменяет мясной фарш в лазанье или пасте на овощи, например, морковь или цукини. Также австралийка заявила, что в процессе похудения очень важно изменить отношение к себе. Ее тактика заключалась в том, чтобы поставить себя и свои нужды на первое место хотя бы в течение пары часов в день. В это время женщина не занимается ребенком, а ухаживает за собой или тренируется дома. «За 9 месяцев я похудела на 33 килограмма, а также получила много знаний о том, как правильно питаться и заботиться о своем теле при помощи вкусной и здоровой еды, – пояснила она. – Благодаря смене ориентиров и питания моя экзема исчезла, качество кожи улучшилось, я горжусь собой!»

Фото: depositphotos, The Healthy Mummy

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!