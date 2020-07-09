Молодая женщина начала готовить вкусную еду и похудела на 33 кг за 9 месяцев
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, австралийка уверяет, что домашняя еда помогла контролировать ей не только аппетит, но и семейный бюджет. По ее словам, она не отказывала себе во вкусностях и готовила даже такие калорийные блюда, как лазанья с овощами, спагетти болоньезе, но при этом сумела похудеть со 107 килограммов до 74-х и не намерена останавливаться. Мелисса признается, что единственное, что она исключила из своего меню – это ненужные перекусы. «Приготовление пищи полностью изменило мою жизнь, оно помогло мне достичь многих целей, но главное – оно помешало мне тратить деньги на вредную еду и начать питаться правильно и сэкономить», – отметила она.
Фото: The Healthy Mummy
Женщина призналась, что у нее есть несколько лайфхаков, которые оптимизировали ее расходы и рацион. Первый из них – ходить в магазин со списком покупок, чтобы не положить в корзину ненужные вредности. Мелисса в начале недели составляет меню и покупает все продукты, которые для этого необходимы. В магазин она ходит только раз в неделю и часть продуктов просто замораживает. Она рекомендует покупать не полуфабрикаты, а свежие продукты. Кроме того, женщина изначально решила, что не хочет готовить сложносочиненные блюда с большим количеством ингредиентов потому отдала предпочтение мексиканской и итальянской. Они вкусные, полезные и доступные, в них много белка, овощей и фруктов, плюс можно не готовить каждый день.
Еще один лайфхак, способствовавший похудению Мелиссы, - есть больше овощей, чем мяса (это и бюджет значительно экономит, и блюда делает здоровее). Она часто заменяет мясной фарш в лазанье или пасте на овощи, например, морковь или цукини. Также австралийка заявила, что в процессе похудения очень важно изменить отношение к себе. Ее тактика заключалась в том, чтобы поставить себя и свои нужды на первое место хотя бы в течение пары часов в день. В это время женщина не занимается ребенком, а ухаживает за собой или тренируется дома. «За 9 месяцев я похудела на 33 килограмма, а также получила много знаний о том, как правильно питаться и заботиться о своем теле при помощи вкусной и здоровой еды, – пояснила она. – Благодаря смене ориентиров и питания моя экзема исчезла, качество кожи улучшилось, я горжусь собой!»
Фото: depositphotos, The Healthy Mummy
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