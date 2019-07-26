Молодая мать сбросила 34 кг за 8 месяцев, потому что ей было стыдно смотреть на худых женщин в реалити-шоу

Лианна признается британскому таблоиду The Sun, что набрала вес во время беременности из-за того, что пристрастилась к сладкому: «Я всегда носила 44 размер одежды, потому никогда не задумывалась о своем весе, но когда забеременела, начала есть шоколад и сладости, не переставая. Я завтракала пачкой печенья и обедала пирогом».
Вес неуклонно рос, но женщина говорила себе, что все в порядке, ведь она беременна. Ее не останавливало даже то, что люди, видя, что она становится все больше, регулярно спрашивали, не ждет ли она близнецов. Лишние килограммы также стали причиной проблем со здоровьем, врач переживал из-за ее повышенного давления и что это может сказаться на ребенке.
«Я чувствовала себя плохой матерью, но позволила себе стать такой толстой и нездороовой, – признается Лианна. – Мне было так стыдно. Врачам пришлось делать мне кесарево сечение, чтобы избежать проблем со здоровьем у моего малыша. И это было ужасно, когда персонал пытался поднять меня и переложить с больничной кушетки на каталку, я до сих пор помню, с каким громким звуком они меня опустили».
Женщина очень надеялась, что сможет похудеть благодаря грудному вскармливанию, но ее вес продолжал неуклонно расти и после появления на свет ее сына и достиг отметки 97 килограммов.
Женщина очень надеялась, что сможет похудеть благодаря грудному вскармливанию, но ее вес продолжал неуклонно расти и после появления на свет ее сына и достиг отметки 97 килограммов. Лианна признается: «Тема лишнего веса была настолько для меня болезненной, что я даже не могла смотреть свое любимое реалити «Остров любви», потому что мне было невыносимо наблюдать за девочками моего возраста, щеголяющими в бикини и чувствующими себя уверенными и красивыми, в то время как я была заперта в ловушке своего огромного тела. Я понимала, что не могу быть счастливой мамой, пока не почувствую себя вновь здоровой и подтянутой, а что плохо для меня, плохо и для моего ребенка».
В тот момент, когда сыну Лианны исполнилось 3 месяца, она записалась на программу похудения 1:1. По ее словам, ей было просто необходимо вернуться к здоровой привычке есть 3 раза в день, а не перекусывать постоянно пирожными и печеньем. «Первые несколько дней были очень тяжелыми, – комментирует британка – но в течение первой недели отказа от сахара мой уровень энергии взлетел. Вместо того, чтобы падать на диван, я ходила на прогулку с ребенком.
За первые 3 недели женщина потеряла больше 6 килограммов, и это привело ее в восторг. А спустя 8 месяцев, к моменту начала нового сезона «Острова любви», ее вес снизился до 60 килограммов.
«Я была в восторге, – признается Лианна. – Улучшение моей внешности сказалось и на моем отношении к себе и к любимому реалити. Я не могла включить прошлый сезон из-за собственного болезненного ожирения. А сегодня я вновь люблю его смотреть. Мне нравится наблюдать за тем, что носят девушки, я хочу повторять их образы. Я теперь самая счастливая и здоровая мамочка в мире».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, Instagram
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