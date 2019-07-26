Молодая мать сбросила 34 кг за 8 месяцев, потому что ей было стыдно смотреть на худых женщин в реалити-шоу

Женщина очень надеялась, что сможет похудеть благодаря грудному вскармливанию, но ее вес продолжал неуклонно расти и после появления на свет ее сына и достиг отметки 97 килограммов. Лианна признается: «Тема лишнего веса была настолько для меня болезненной, что я даже не могла смотреть свое любимое реалити «Остров любви», потому что мне было невыносимо наблюдать за девочками моего возраста, щеголяющими в бикини и чувствующими себя уверенными и красивыми, в то время как я была заперта в ловушке своего огромного тела. Я понимала, что не могу быть счастливой мамой, пока не почувствую себя вновь здоровой и подтянутой, а что плохо для меня, плохо и для моего ребенка».

В тот момент, когда сыну Лианны исполнилось 3 месяца, она записалась на программу похудения 1:1. По ее словам, ей было просто необходимо вернуться к здоровой привычке есть 3 раза в день, а не перекусывать постоянно пирожными и печеньем. «Первые несколько дней были очень тяжелыми, – комментирует британка – но в течение первой недели отказа от сахара мой уровень энергии взлетел. Вместо того, чтобы падать на диван, я ходила на прогулку с ребенком.

За первые 3 недели женщина потеряла больше 6 килограммов, и это привело ее в восторг. А спустя 8 месяцев, к моменту начала нового сезона «Острова любви», ее вес снизился до 60 килограммов.

«Я была в восторге, – признается Лианна. – Улучшение моей внешности сказалось и на моем отношении к себе и к любимому реалити. Я не могла включить прошлый сезон из-за собственного болезненного ожирения. А сегодня я вновь люблю его смотреть. Мне нравится наблюдать за тем, что носят девушки, я хочу повторять их образы. Я теперь самая счастливая и здоровая мамочка в мире».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, Instagram

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