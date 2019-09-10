Молодая мать похудела на 30 кг после рождения ребенка, не отказываясь от пиццы, гамбургеров и карри

В течение всей сознательной жизни Бекки предпочитала любым блюдам еду на вынос, и к 23 годам ее вес перевалил через отметку 91 килограмм. Об этом она рассказала британскому таблоиду The Sun. С наступлением лета ее размеры стали, по ее же ощущениям, столь велики, что она начала чувствовать себя неловко и даже не хотела выходить на улицу.
«Я помню, когда надевала летнюю одежду, – говорит девушка, – поняла, что мне обязательно необходимо сделать хоть что-то, ведь я просто не могла себе позволить купить полностью новый гардероб, а в старую одежду уже влезала с трудом. Да я и не хотела покупать что-то на размер больше».
Тогда британка приняла волевое решение худеть. Она перепробовала разные диеты, даже диету на смузи, но ничто не работало. Тогда Бекки нашла план питания, в котором можно было выбрать меню со здоровыми рецептами и доставкой продуктов к ним на дом. Придерживаясь такой системы, девушка могла продолжать есть некоторые из любимых блюд, включая гамбургеры, пиццу и карри.
Но главное – Кросс решила научиться готовить дома. Она купила наборы специй, продукты ей доставляли, и при помощи пошаговых рецептов она стала делать любимые блюда на собственной кухне. И это помогло ей избавиться от внушительных 30 килограммов всего за 15 месяцев.
«Простые пошаговые рецепты помогли мне готовить по-настоящему вкусные блюда, даже не имея при этом кулинарного опыта. И мне это нравилось. Ведь вместо того, чтобы заказывать дорогую еду на вынос, я смогла приготовить точно такую же дома, только они были дешевле, здоровее и даже вкуснее».
По словам Бекки, приготовление еды дома с использованием наборов никогда не бывает скучным, а меню будет всегда разнообразным, ведь оно регулярно обновляется. Она планирует придерживаться данной системы питания на протяжении многих лет.
«Даже когда я была беременна своим сыном, я не отступила от нее, и она мне помогла очень быстро прийти в форму после родов. Теперь я чувствую себя намного лучше, я стала гораздо стройнее и увереннее в себе», – признается Кросс.
Похудев, Бекка стала вести гораздо более активный образ жизни, даже начала заниматься спортом в умеренных количествах и много гулять с собакой.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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