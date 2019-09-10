Молодая мать похудела на 30 кг после рождения ребенка, не отказываясь от пиццы, гамбургеров и карри

«Простые пошаговые рецепты помогли мне готовить по-настоящему вкусные блюда, даже не имея при этом кулинарного опыта. И мне это нравилось. Ведь вместо того, чтобы заказывать дорогую еду на вынос, я смогла приготовить точно такую же дома, только они были дешевле, здоровее и даже вкуснее».

По словам Бекки, приготовление еды дома с использованием наборов никогда не бывает скучным, а меню будет всегда разнообразным, ведь оно регулярно обновляется. Она планирует придерживаться данной системы питания на протяжении многих лет.

«Даже когда я была беременна своим сыном, я не отступила от нее, и она мне помогла очень быстро прийти в форму после родов. Теперь я чувствую себя намного лучше, я стала гораздо стройнее и увереннее в себе», – признается Кросс.

Похудев, Бекка стала вести гораздо более активный образ жизни, даже начала заниматься спортом в умеренных количествах и много гулять с собакой.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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