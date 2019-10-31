Молодая мать отказалась от энергетических напитков и сбросила почти 60 кг

Сначала женщина опасалась операции, но ее мужчина поддержал ее решение. Сара легко перенесла операцию и стала придерживаться диеты общей калорийностью 800 ккал в сутки. В ее рационе теперь было высокое содержание белков и низкое – углеводов, в результате она сбросила 60 килограммов и теперь чувствует себя как никогда счастливой. «Я чувствую себя фантастически. У меня так много энергии, чтобы играть с детьми. Раньше я много потела, но теперь эта проблема полностью исчезла. Я никогда не была счастливее, чем сейчас. Я не просто похудела, я обрела новую жизнь», ¬– поясняет она.

Сара очень надеется, что ей удастся сохранить текущий вес и не планирует больше никаких операций: «У мене не было никаких операций по удалению кожи, и я не собираюсь их делать в будущем, потому что горжусь своим телом и обвисшая кожа мне не мешает».

Фото: Instagram

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