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Молодая мать отказалась от энергетических напитков и сбросила почти 60 кг

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

После многих лет поглощения еды на вынос и энергетических напитков вес 29-летней Сары Гросвенор резко вырос. Когда он добрался до отметки в 127 килограммов, женщина решила взять под контроль свою жизнь – и теперь выглядит как совершенно другой человек.

Австралийка рассказала британскому онлайн-порталу The Sun, набрала больше 45 килограммов за 6 лет из-за того, что вместе со своим любимым человеком регулярно наслаждалась полуночными застольями: «Мы с мужем любили гулять и есть. Это было нашей страстью, которая приобрела болезненные формы. Я за день могла выпить литр энергетических напитков, по крайней мере один раз съесть фастфуд и «добить» это все плиткой шоколада. Иногда я даже просыпалась ночью, чтобы перекусить чипсами или сладким».

Однако после рождения второй дочери Сара решила, что хочет быть более активной, чтобы иметь возможность играть с детьми и бегать с ними в парке, что было невозможно из-за ее веса. К тому моменту ее родная сестра сделала операцию по уменьшению желудка, после которой похудела на 57 килограммов. Увидев ее результаты, молодая мать захотела сделать то же самое.

Сначала женщина опасалась операции, но ее мужчина поддержал ее решение. Сара легко перенесла операцию и стала придерживаться диеты общей калорийностью 800 ккал в сутки. В ее рационе теперь было высокое содержание белков и низкое – углеводов, в результате она сбросила 60 килограммов и теперь чувствует себя как никогда счастливой. «Я чувствую себя фантастически. У меня так много энергии, чтобы играть с детьми. Раньше я много потела, но теперь эта проблема полностью исчезла. Я никогда не была счастливее, чем сейчас. Я не просто похудела, я обрела новую жизнь», ¬– поясняет она.

Сара очень надеется, что ей удастся сохранить текущий вес и не планирует больше никаких операций: «У мене не было никаких операций по удалению кожи, и я не собираюсь их делать в будущем, потому что горжусь своим телом и обвисшая кожа мне не мешает».

Фото: Instagram

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