Молодая девушка похудела на 49 килограммов, отказавшись от добавленного сахара

Свою историю молодая женщина поведала американскому онлайн-порталу Women’s Health. По словам Карлисы, она была очень высокой в подростковом возрасте (183 см) и всегда знала, что полная, несмотря на то, что окружающие стремились убедить ее в обратном: «Я знала, что не здорова, я не занималась спортом и постоянно ела фастфуд. Сахар был одним из моих главных пороков, особенно в напитках. Я понятия не имела, сколько сладкого на самом деле съедаю в день».

Американка признается, что с 14 лет перепробовала десятки диет, но постоянно терпела неудачу. Но в 2018 году все изменилось: Карлиса поднималась по лестнице и почувствовала, что у нее перехватило дыхание, а пот катился градом, тогда она осознала, что ей не по силам даже самая элементарная физическая активность. Впервые женщина действительно захотела придерживаться диеты и режима.