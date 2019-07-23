Молодая девушка похудела на 49 килограммов, отказавшись от добавленного сахара

Свою историю молодая женщина поведала американскому онлайн-порталу Women’s Health. По словам Карлисы, она была очень высокой в подростковом возрасте (183 см) и всегда знала, что полная, несмотря на то, что окружающие стремились убедить ее в обратном: «Я знала, что не здорова, я не занималась спортом и постоянно ела фастфуд. Сахар был одним из моих главных пороков, особенно в напитках. Я понятия не имела, сколько сладкого на самом деле съедаю в день».
Американка признается, что с 14 лет перепробовала десятки диет, но постоянно терпела неудачу. Но в 2018 году все изменилось: Карлиса поднималась по лестнице и почувствовала, что у нее перехватило дыхание, а пот катился градом, тогда она осознала, что ей не по силам даже самая элементарная физическая активность. Впервые женщина действительно захотела придерживаться диеты и режима.
Для начала она полностью исключила из рациона сахар. Затем из ее меню исчезли фастфуд, жареная еда, хлеб, рис и все сладости. Придерживаться столь радикальных изменений в меню было очень сложно, тем более учитывая предыдущий неудачный опыт похудения. Однако Карлиса, чтобы не сорваться и не растерять мотивацию, смотрела вдохновляющие видеоролики о сбросе веса.
Когда женщина начала свой путь к стройности, вегетарианские и фруктовые коктейли были ее едой на завтрак, а иногда и на ужин. Остальные приемы пищи состояли из запеченного нежирного мяса. В качестве перекуса она ела фрукты, также строго следила за потреблением соли и количеством выпиваемой воды. Кроме того, она практиковала интервальное голодание. Но вскорости американка поняла, что самый правильный способ сбросить вес и не сорваться – сосредоточиться на ограничении количества потребляемых углеводов и исключении сахара.
Сегодня диета Карлисы состоит в основном из постного мяса и овощей, она практически не ест хлеб и полностью исключила добавленный сахар, а если ей хочется сладкого, она перекусывает фруктами. Пьет она только воду и зеленый чай (без сахара!). Еду женщина по большей части готовит дома, а не заказывает в ресторане, чтобы избежать соблазна съесть фастфуд.
«Ограничение углеводов помогло мне значительно сбросить вес, – признается она. – Я видела результаты. Вес неуклонно снижался. Также я начала тренироваться. Сначала было кардио: я полчаса ходила по беговой дорожке и еще 30 минут занималась на эллипсе. Со временем я стала чувствовать себя в зале более уверенно и стала использовать легкие веса. Также хожу на зумбу и йогу. Я заставила себя стать активной».
За год девушка потеряла 49 килограммов и ее жизнь вышла на качественно новый уровень: «Теперь я могу подниматься по лестнице и не задыхаться, – подводит итоги проделанной работы она. – Я стала сильнее физически, духовно и ментально. Моей ежедневной мотивацией стало стать лучшей версией себя. Принять осознанное решение было нелегко, но как только я выбрала быть здоровой, оставалось дело за малым – изучить здоровые привычки и практиковать их снова и снова. Это и есть мой путь к успеху».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, Instagram
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