Модный дизайнер рассказала, как ей удалось сбросить 15 килограммов за 4 месяца

Однако неприятным сюрпризом для Тесси стало, что за 9 месяцев ожидания ребенка она поправилась на 22 кг: «Мне никогда в жизни не приходилось худеть, – признается она. – Но в конце беременности я весила 75 кг и решила, что никогда больше, даже на пенсии, не хочу весить столько». Потому после рождения ребенка Тесси решила взяться за себя основательно. Чтобы похудеть девушка села на строгую, но хорошо сбалансированную по белкам, жирам и углеводам диету. На завтрак она обычно ела чиа-пудинг или йогурт с ягодами на миндальном молоке, на обед – тако с салатом и индейкой. В качестве перекуса перед походом в спортзал она ела банан, после тренировки баловала себя орехами и кусочком фруктов, а на ужин ела белковую пищу (нежирное мясо, птицу или рыбу) с греческим салатом. Также Тесси старается тренироваться 5 раз в неделю, отдавая предпочтение высокоинтенсивным интервальным тренировкам.

Результаты не заставили себя ждать: за 4 месяца, прошедшие после родов, она сбросила 15 кг и сейчас весит 59,7 кг. Но Тесси не намерена останавливаться, ее цель – избавиться еще от 6 кг за 4 недели, чтобы через месяц, когда она пойдет под венец со своим партнером, быть идеальной форме.