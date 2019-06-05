logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Модный дизайнер рассказала, как ей удалось сбросить 15 килограммов за 4 месяца

29-летняя Тесси Кузукас, дизайнер модной одежды из Австралии, рассказала о своем режиме питания и тренировок, который помог ей сбросить 15 из 22-х набранных во время беременности килограммов.

Австралийка откровенно рассказала британскому изданию Daily Mail о том, как ей сложно было вернуться в форму после рождения ребенка. До того как забеременеть, девушка всегда была стройной и весила всего 53 кг, но путь к материнству для нее оказался нелегок – ей пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО, чтобы у нее появилась любимая дочка.

Однако неприятным сюрпризом для Тесси стало, что за 9 месяцев ожидания ребенка она поправилась на 22 кг: «Мне никогда в жизни не приходилось худеть, – признается она. – Но в конце беременности я весила 75 кг и решила, что никогда больше, даже на пенсии, не хочу весить столько». Потому после рождения ребенка Тесси решила взяться за себя основательно. Чтобы похудеть девушка села на строгую, но хорошо сбалансированную по белкам, жирам и углеводам диету. На завтрак она обычно ела чиа-пудинг или йогурт с ягодами на миндальном молоке, на обед – тако с салатом и индейкой. В качестве перекуса перед походом в спортзал она ела банан, после тренировки баловала себя орехами и кусочком фруктов, а на ужин ела белковую пищу (нежирное мясо, птицу или рыбу) с греческим салатом. Также Тесси старается тренироваться 5 раз в неделю, отдавая предпочтение высокоинтенсивным интервальным тренировкам.

Результаты не заставили себя ждать: за 4 месяца, прошедшие после родов, она сбросила 15 кг и сейчас весит 59,7 кг. Но Тесси не намерена останавливаться, ее цель – избавиться еще от 6 кг за 4 недели, чтобы через месяц, когда она пойдет под венец со своим партнером, быть идеальной форме.

В качестве совета другим женщинам, желающим прийти в форму после родов, дизайнер сказала: «Никогда не садитесь на голодную диету. Конечно, когда вы закончите кормить грудью, вы можете уменьшить количество потребляемых калорий, но убедитесь, что вы едите достаточно пищи в течение дня. А также двигайтесь каждый день, чтобы сжигать жир, особенно это важно в дни, когда у вас нет тренировки в спортзале».

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...