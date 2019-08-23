passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Меньше сыра и стакан теплой воды: Элизабет Херли рассказала, как правильно худеть после 40 лет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Instagram

Актриса, в свои 54 года выглядящая максимум на 40, поделилась с поклонниками главными правилами быстрого похудения, которым неукоснительно следует сама.

Элизабет Херли, известная по фильмам об Остине Пауэрсе и картине «Ослепленный желаниями», выглядит просто роскошно. Это признают все ее поклонники и подписчики в социальной сети Instagram.

И хотя Лиз пришлось обращаться к косметологам и пластическим хирургам, чтобы сохранить кожу лица молодой, а овал лица четким, стройное и подтянутое тело – это плод ее кропотливой работы. И звезда, наконец, решила поделиться секретом, как ей это удается. Причем дело вовсе не в фитнесе, который звезда, по ее собственному признанию, ненавидит, а в правильной диете.

Чтобы оставаться в великолепной форме, актриса по достижении 40-летнего возраста серьезно пересмотрела рацион питания с учетом того, что метаболизм с каждым прожитым годом замедляется, поэтому есть все и не поправляться – уже вряд ли возможно. Именно поэтому Херли убрала из своего меню выпечку, сладкое, десерты, хлебобулочные изделия, пасту, любой фаст-фуд и даже сыр.

Теперь в ее рационе преобладают свежие овощи, рыба и морепродукты, а также нежирное мясо в умеренных количествах. Также она пьет много жидкости в течение дня, а ее утро начинается с обязательного стакана теплой воды.

Кроме того, актриса позволяет себе есть исключительно только до восьми вечера – после часа Х позволяет себе только воду.

Еще одна изюминка ее диеты – перекус овощным бульоном, который Лиз готовит себе заранее и хранит в холодильнике.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!