Меньше сыра и стакан теплой воды: Элизабет Херли рассказала, как правильно худеть после 40 лет

Чтобы оставаться в великолепной форме, актриса по достижении 40-летнего возраста серьезно пересмотрела рацион питания с учетом того, что метаболизм с каждым прожитым годом замедляется, поэтому есть все и не поправляться – уже вряд ли возможно. Именно поэтому Херли убрала из своего меню выпечку, сладкое, десерты, хлебобулочные изделия, пасту, любой фаст-фуд и даже сыр.

Теперь в ее рационе преобладают свежие овощи, рыба и морепродукты, а также нежирное мясо в умеренных количествах. Также она пьет много жидкости в течение дня, а ее утро начинается с обязательного стакана теплой воды.

Кроме того, актриса позволяет себе есть исключительно только до восьми вечера – после часа Х позволяет себе только воду.

Еще одна изюминка ее диеты – перекус овощным бульоном, который Лиз готовит себе заранее и хранит в холодильнике.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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