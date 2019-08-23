Меньше сыра и стакан теплой воды: Элизабет Херли рассказала, как правильно худеть после 40 лет

Элизабет Херли, известная по фильмам об Остине Пауэрсе и картине «Ослепленный желаниями», выглядит просто роскошно. Это признают все ее поклонники и подписчики в социальной сети Instagram.
И хотя Лиз пришлось обращаться к косметологам и пластическим хирургам, чтобы сохранить кожу лица молодой, а овал лица четким, стройное и подтянутое тело – это плод ее кропотливой работы. И звезда, наконец, решила поделиться секретом, как ей это удается. Причем дело вовсе не в фитнесе, который звезда, по ее собственному признанию, ненавидит, а в правильной диете.
Чтобы оставаться в великолепной форме, актриса по достижении 40-летнего возраста серьезно пересмотрела рацион питания с учетом того, что метаболизм с каждым прожитым годом замедляется, поэтому есть все и не поправляться – уже вряд ли возможно. Именно поэтому Херли убрала из своего меню выпечку, сладкое, десерты, хлебобулочные изделия, пасту, любой фаст-фуд и даже сыр.
Теперь в ее рационе преобладают свежие овощи, рыба и морепродукты, а также нежирное мясо в умеренных количествах. Также она пьет много жидкости в течение дня, а ее утро начинается с обязательного стакана теплой воды.
Кроме того, актриса позволяет себе есть исключительно только до восьми вечера – после часа Х позволяет себе только воду.
Еще одна изюминка ее диеты – перекус овощным бульоном, который Лиз готовит себе заранее и хранит в холодильнике.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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