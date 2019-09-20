Мать троих детей сбросила 55 кг за год и не потратила на это ни рубля

Помогла ей смерть брата, который внезапно скончался в возрасте 50 лет от сердечного приступа. Тогда женщина решила, что с нее достаточно, и задумалась о собственном здоровье, ведь у нее было трое детей.

Но решить было легче, чем воплотить свой план в жизнь, ведь ей пришлось серьезно пересмотреть свою диету. Раньше она состояла из сладких хлопьев на завтрак и еды на вынос на обед и ужин, в качестве перекуса шли безалкогольные напитки, леденцы и нездоровая пища: «Я не была хорошим поваром, потому не знала, как самостоятельно готовить здоровую еду. Потому я пробовала разные диеты, но как только они заканчивались, я не знала, что делать дальше, потому ела все подряд».

Выходом для нее стала программа питания «Здоровая мама», которая помимо 28-дневной системы похудения включала еще и постоянную онлайн-поддержку. Меню на месяц было подробно расписано, к нему прилагались пошаговые рецепты, и эта программа полностью изменила жизнь Джули. Она научилась готовить здоровые блюда, отказалась от доставки и похудела всего за год на 55 килограммов.