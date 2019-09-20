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Мать троих детей сбросила 55 кг за год и не потратила на это ни рубля

45-летняя австралийка Джули Бэнхем безуспешно боролась с лишним весом 22 года. За это время она потратила на программы похудения, готовые блюда и диетические продукты не одну тысячу долларов, но смогла уменьшиться в объемах практически вдвое без дополнительных расходов и всего за 12 месяцев.

Мать троих детей призналась австралийской версии онлайн-портала Daily Mail, что после рождения первого ребенка ее вес стал 120 килограммов. В тот момент ей было всего 22 года. Именно тогда она начала свою борьбу за стройность. Но независимо от того, что она ела и сколько тратила на системы похудения, результаты не были впечатляющими и не задерживались надолго.

«После того, как у меня родилась первая дочь, я прибавила несколько килограммов, – добавляет Джули, – а затем похудела и снова набрала. Это превратилось в порочный круг. Я все время пыталась найти что-то, что мне поможет. Я покупала книги, системы питания, заказывала продукты и готовые блюда на дом. Но ничто не помогало». И разорвать этот бесконечный цикл колебаний веса было нелегко.

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Фото: facebook

Помогла ей смерть брата, который внезапно скончался в возрасте 50 лет от сердечного приступа. Тогда женщина решила, что с нее достаточно, и задумалась о собственном здоровье, ведь у нее было трое детей.

Но решить было легче, чем воплотить свой план в жизнь, ведь ей пришлось серьезно пересмотреть свою диету. Раньше она состояла из сладких хлопьев на завтрак и еды на вынос на обед и ужин, в качестве перекуса шли безалкогольные напитки, леденцы и нездоровая пища: «Я не была хорошим поваром, потому не знала, как самостоятельно готовить здоровую еду. Потому я пробовала разные диеты, но как только они заканчивались, я не знала, что делать дальше, потому ела все подряд».

Выходом для нее стала программа питания «Здоровая мама», которая помимо 28-дневной системы похудения включала еще и постоянную онлайн-поддержку. Меню на месяц было подробно расписано, к нему прилагались пошаговые рецепты, и эта программа полностью изменила жизнь Джули. Она научилась готовить здоровые блюда, отказалась от доставки и похудела всего за год на 55 килограммов.

«Все рецепты из программы у меня всегда есть под рукой, я научилась готовить, потому в доставке отпала необходимость, ведь теперь у меня всегда есть более здоровая альтернатива», – добавила она.

Также женщина разобралась в принципах питания и теперь придерживается дневной калорийности в 1556 ккал. Кроме того, она посещает тренажерный зал 5 раз в неделю, где занимается кроссфитом. Принципы, которые помогли ей достичь цели – быть организованной, иметь четкий план на неделю и следить за калорийностью.

Сегодня Джули весит 63 килограмма и хочет сбросить еще 10, и она убеждена, что добьется этого без проблем.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, facebook

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