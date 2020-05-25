Мать троих детей рассказала, как похудела на 40 кг без отказа от пирожных и бутербродов

Кроме того, на набор веса повлияла и третья беременность, которая была наполнена «стрессовым питанием». Беременность была очень сложной, но после появления на свет малыша, Меган твердо решила привести себя в форму, но на сей раз без стрессов и радикальных мер. Для этих целей она выбрала приложение здоровых рецептов Healthy Mummy, главными принципами которого пропагандируются умеренное питание и ежедневные упражнения. «Утро я всегда начинаю со смузи из фруктов и овса – это поддерживает меня в тонусе, – пояснила она. – Затем я пью чай с чем-нибудь сладким, например, шоколадным чизкейком или пирожными с высоким содержанием клетчатки, а иногда и фруктом. На обед я обычно готовлю быстрые блюда, которые нашла в приложении, например, суп или горячий бутерброд. Также могу сделать рулет из рикотты с тушеными овощами».

Летом Локхарт предпочитает салаты, китайскую еду или тушеную говядину с фасолью, курицу или овощи с рисом. Также она ежедневно ходит гулять или делает зарядку с элементами бокса или домашние тренировки в гостиной. Таким образом ей удалось сбросить 40 кг за 8 месяцев. Теперь ее вес составляет здоровые 62 кило. «Как только я достигла своей цели, я немного уменьшила количество тренировок. Теперь я хожу на прогулки или бегаю три раза в неделю либо выполняю упражнения из блога Healthy Mummy. Или просто выхожу во двор и играю в активные игры со своими детьми. При этом я ем все то, что мне нравилось, когда я начала худеть, только порции меньше, а несколько раз в неделю я могу себе позволить даже мороженое или шоколад», – призналась Меган.

Фото: facebook, pexels

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