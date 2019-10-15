Мать пятерых детей за год похудела вдвое, после того как весы сломались под ее тяжестью
38-летняя американка призналась онлайн-порталу Daily Mail UK, что подумала, что ее весы сломались, когда они не показали ей, сколько она весит. Оказалось, что женщина для них слишком тяжела – максимальный предел веса, который прибор был в состоянии определить – 180 килограммов. Тогда мать 5 детей серьезно поклялась себе полностью изменить жизнь и всего за год сбросила больше половины веса.
Ноэль в детстве и юности никогда не была полной. Более того, она была подающей надежды гимнасткой, но именно спорт и строгие ограничения в том числе и в питании, с ним связанные, и стали причиной появления лишнего веса. Началось все с того, что она начала изредка переедать. Но запретное удовольствие в какой-то момент переросло в зависимость и нарушения пищевого поведения. После того как она оставила гимнастику, ситуация только ухудшилась.
Фото: Instagram
«Это началось в 15 лет. Именно тогда я начала злоупотреблять едой, – признается Ноэль. – Когда мне исполнилось 25 и я познакомилась со своим будущим мужем, я уже весила почти 150 килограммов. При этом я знала, что хочу стать матерью, но у нас долго не получалось. Это привело к тому, что я еще больше поправилась. У нас было 2 неудачных попытки усыновления, из-за чего я набрала еще 30 килограммов. Вес рос, как снежный ком».
В итоге Ноэль и ее муж усыновили четырех удивительных детей, а через два года произошло чудо, и она забеременела. Но после родов ее жизнь не стала легче, и женщина по привычке обратилась к еде, как главному утешителю. В какой-то момент она с трудом ходила, еле могла надеть обувь, а об играх с детьми вообще не шло речи.
Но когда весы показали ей роковое слово «ошибка», она не могла поверить, что дело в том, что она для них просто слишком тяжелая, потому заменила батарею, потом еще одну, затем купила новый прибор, но результат был все тем же.
«Тогда я поняла, что вешу слишком много. Мое сердце упало. Я знала, что если не изменю свою жизнь, то умру», – признается американка.
Чтобы похудеть, она для начала пересмотрела свое питание и села на популярую кетодиету. Теперь в ее меню никакого фастфуда, только здоровые блюда. Как только она сбросила 90 килограммов, она начала тренироваться. Вернувшись в спортзал, она вспомнила, как сильно ей нравилось быть физически активной в юности. «У меня вновь появилась энергия. И это после многих лет сидения на диване!!! Это было невероятно! Из практически неподвижного человека я вновь превратилась в мобильного», – заявляет девушка. Сейчас Ноэль тренируется 4-5 раз в неделю и даже заново открыла у себя гимнастические навыки.
Чтобы избавиться от образовавшейся в результате похудения лишней кожи, Ноэль решилась на операцию по ее удалению, также она уменьшила и подтянула грудь, «чтобы вернуть ее туда, где она должна быть». И спустя 5 месяцев женщина наслаждается тем, как прекрасно она выглядит.
Фото: vostock-photo, Instagram
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