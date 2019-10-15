Мать пятерых детей за год похудела вдвое, после того как весы сломались под ее тяжестью

«Это началось в 15 лет. Именно тогда я начала злоупотреблять едой, – признается Ноэль. – Когда мне исполнилось 25 и я познакомилась со своим будущим мужем, я уже весила почти 150 килограммов. При этом я знала, что хочу стать матерью, но у нас долго не получалось. Это привело к тому, что я еще больше поправилась. У нас было 2 неудачных попытки усыновления, из-за чего я набрала еще 30 килограммов. Вес рос, как снежный ком».

В итоге Ноэль и ее муж усыновили четырех удивительных детей, а через два года произошло чудо, и она забеременела. Но после родов ее жизнь не стала легче, и женщина по привычке обратилась к еде, как главному утешителю. В какой-то момент она с трудом ходила, еле могла надеть обувь, а об играх с детьми вообще не шло речи.

Но когда весы показали ей роковое слово «ошибка», она не могла поверить, что дело в том, что она для них просто слишком тяжелая, потому заменила батарею, потом еще одну, затем купила новый прибор, но результат был все тем же.