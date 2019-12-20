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Мать пятерых детей сбросила 30 кг без отказа от макарон и хлеба

Габриэль Мэй, поправившаяся до 90 килограммов после того, как увлеклась поеданием готовых блюд из супермаркета, рассказала, как ей удалось сделать свою фигуру подтянутой и сбросить треть своего веса без отказа от любимых продуктов.

Своей историей успешной победы над лишним весом Габриэль Мэй поделилась с британским онлайн-порталом Daily Mail Australia. По ее словам, она всю жизнь была подтянутой, но после рождения пятого ребенка у 34-летней женщины начался «период бездумного поедания» фасованной еды, а иногда и доедания десертов за всей своей большой семьей.

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Фото: Instagram

Габриэль добавляет, что после того, как забеременела пятым ребенком, начала вести сидячий образ жизни: «Я никогда не была чрезмерно активной, я была худой из-за болезни, а потом, когда в последний раз забеременела, сильно набрала вес, потому что, у меня просто не было сил. Конечно, лишний вес никак не сказывался на моей самооценке, но он усложнил мне жизнь. Утром было трудно вставать, тяжело спать. Я начала задыхаться при ходьбе и всегда была уставшая. Но в моей иерархии задач забота о себе была на последнем месте. Днем у меня была задача быть мамой, а к вечеру просто не оставалось сил ни на что». Дополнительным стимулом есть стали проблемы в отношениях, из-за чего она чувствовала себя очень одинокой, потому просто забыла о контроле порций и о качестве того, что она ест.

Поворотным моментом, который заставил Габриэль решительно взять себя в руки и изгнать лишние килограммы со своего тела раз и навсегда, стало время, когда ее размер одежды достиг 50-го. Она поняла, что «заслуживает усилий и вложений в себя».

Австралийка подкорректировала свою диету и начала заниматься спортом. Менее чем за два года регулярных тренировок и контроля порций она похудела на целых 30 килограммов. «Я перешла от неспособности пробежать 1 км до участия в марафоне. Небольшими усилиями я вылепила себе стройную фигуру и избавилась от ненавистного живота», – гордо заявляет она сегодня. При этом Габриэль не стала себя жестко ограничивать и по-прежнему продолжает угощать себя любимыми закусками, ест макароны и хлеб – в общем, наслаждается едой, которую любит. «Раньше я ела десерт, рассчитанный на всю семью, и когда его не было, чувствовала себя плохо. А сейчас я просто получаю удовольствие от небольшой порции любимого лакомства», – поясняет Мэй. В ее рационе много овощей, фруктов, макарон, хлеба – она старается делать меню разнообразным. При этом женщина тренируется 5-6 раз в неделю по 30 минут.

Фото: Instagram

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