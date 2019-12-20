Мать пятерых детей сбросила 30 кг без отказа от макарон и хлеба

Габриэль добавляет, что после того, как забеременела пятым ребенком, начала вести сидячий образ жизни: «Я никогда не была чрезмерно активной, я была худой из-за болезни, а потом, когда в последний раз забеременела, сильно набрала вес, потому что, у меня просто не было сил. Конечно, лишний вес никак не сказывался на моей самооценке, но он усложнил мне жизнь. Утром было трудно вставать, тяжело спать. Я начала задыхаться при ходьбе и всегда была уставшая. Но в моей иерархии задач забота о себе была на последнем месте. Днем у меня была задача быть мамой, а к вечеру просто не оставалось сил ни на что». Дополнительным стимулом есть стали проблемы в отношениях, из-за чего она чувствовала себя очень одинокой, потому просто забыла о контроле порций и о качестве того, что она ест.

Поворотным моментом, который заставил Габриэль решительно взять себя в руки и изгнать лишние килограммы со своего тела раз и навсегда, стало время, когда ее размер одежды достиг 50-го. Она поняла, что «заслуживает усилий и вложений в себя».