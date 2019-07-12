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Мать-одиночка весом в 140 кг рассказала, как она похудела вдвое ради встречи с мужчиной мечты

Жительница Лондона Катрина Райт рассказала, как получилось, что она стала весить больше 140 килограммов, и о том, что ее мотивировало не сойти со сложного пути к красивой фигуре.

Свою историю британка рассказала онлайн-изданию Daily Mail UK. По ее словам, она всю сознательную жизнь была очень полной и все время безуспешно пыталась похудеть: «Впервые на диету меня посадила мама, когда мне было всего 8 лет. И с тех пор я испробовала почти все существующие системы похудения, но ничто не помогало».

Катрина признается, что даже на какое-то время серьезно занялась бегом, но, собрав на благотворительность 1000 фунтов (около 79 000 рублей), она при этом не сбросила и 5 килограммов. Этот факт привел 40-летнюю женщину в отчаяние, она даже начала думать, что ей ничто не поможет. Лишний вес тем временем уже стал негативно сказываться на здоровье и серьезно ухудшать качество жизни.

Событие, которое заставило Катрину принять радикальные меры, произошло 2 года назад. Ее 5-летний сын выбежал на оживленную дорогу, а она оказалась не в состоянии за ним угнаться, чтобы защитить. К счастью, в это время на трассе не было машин и все закончилось хорошо, но женщина была в ужасе, что не может помочь собственному ребенку.

Фото: facebook Katrina Wright

Всего через месяц после происшествия женщина взяла кредит, чтобы сделать операцию по уменьшению желудка: «Я знаю, некоторые люди считают, что такой способ похудения – самый легкий и это своего рода обман. Но это не так. Мне приходилось ежедневно перевоспитывать себя, чтобы контролировать размер порций, и следить за тем, чтобы на тарелке оказывалась исключительно здоровая еда. Сейчас я знаю о том, как устроен наш организм, гораздо больше, чем тогда, и, наверное, могла бы похудеть и без операции, но в тот момент она мне была необходима». Также она стала использовать тарелки меньшего размера и серьезно сократила порции. Кроме того, Катрина проверила свое здоровье и выяснила, что ее проблемы с весом были связаны в первую очередь с дисбалансом гормонов, из-за чего ее настроение было нестабильным и возникали постоянные вспышки голода.

Соблюдение диеты очень быстро принесло видимые результаты: одежда стала свободнее, вес меньше, исчезли боли в коленях и спине, появилось больше энергии. Исчезла даже такая проблема, как выступающая сетка кровеносных сосудов, обнаруженная возле глаза незадолго до операции.

Катрина признается: «У меня полностью восстановилось здоровье. Теперь я могу гулять в парке и играть со своими детьми, а не сидеть на диване и смотреть телевизор». Но самое главное, похудев, женщина начала чувствовать себя интересной и сексуально привлекательной – она с нетерпением ждет встречи с мужчиной своей мечты: «Я в лучшей форме, чем когда-либо, и морально готова к новым отношениям. Так что да, пришло время для свиданий: немного любви – и жизнь станет просто идеальной».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, Instagram

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