Мать-одиночка весом в 140 кг рассказала, как она похудела вдвое ради встречи с мужчиной мечты

Свою историю британка рассказала онлайн-изданию Daily Mail UK. По ее словам, она всю сознательную жизнь была очень полной и все время безуспешно пыталась похудеть: «Впервые на диету меня посадила мама, когда мне было всего 8 лет. И с тех пор я испробовала почти все существующие системы похудения, но ничто не помогало».

Катрина признается, что даже на какое-то время серьезно занялась бегом, но, собрав на благотворительность 1000 фунтов (около 79 000 рублей), она при этом не сбросила и 5 килограммов. Этот факт привел 40-летнюю женщину в отчаяние, она даже начала думать, что ей ничто не поможет. Лишний вес тем временем уже стал негативно сказываться на здоровье и серьезно ухудшать качество жизни.

Событие, которое заставило Катрину принять радикальные меры, произошло 2 года назад. Ее 5-летний сын выбежал на оживленную дорогу, а она оказалась не в состоянии за ним угнаться, чтобы защитить. К счастью, в это время на трассе не было машин и все закончилось хорошо, но женщина была в ужасе, что не может помочь собственному ребенку.