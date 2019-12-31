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Мать-одиночка устала от жестоких насмешек незнакомцев над ее внешностью и похудела на 76 кг

Сара Васс из Западного Йоркшира, решила изменить свою жизнь и сбросила половину своего веса всего за год, после того как ей надоело выслушивать, как незнакомцы на улице называют ее «жирной коровой».

Как передает британское онлайн-издание Daily Mail, 30-летняя Сара Васс поправилась до 157 килограммов из-за того, что злоупотребляла едой на вынос, сладкими напитками и вела малоподвижный образ жизни. По ее словам, когда она оказывалась в людных местах, нередко слышала в свой адрес злобные комментарии и насмешки от незнакомцев, которые называли ее жирной коровой, постоянно чувствовала, как на нее осуждающе глазеют: «Дело дошло до того, что я просто не хотела выходить из дома. И не делала бы этого никогда, если бы у меня была такая возможность».

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Фото: facebook

В какой-то момент молодой женщине это просто надоело, она поняла, что так жить больше не может, потому решила привести себя в форму. Сара поставила себе цель сбросить ровно половину своего веса – 76 килограммов к своему юбилею. Чтобы достичь ее, она отказалась от фастфуда, который раньше ела три раза в сутки, и начала дважды в неделю заниматься аквааэробикой. Затем к водным видам спорта добавился тренажерный зал и долгие прогулки. И ее усилия не прошли даром, за год британка добилась именно того результата, о котором мечтала.

Сегодня, вспоминая пройденный путь, Сара говорит: «Я была большой всю свою жизнь. Я плохо питалась, не занималась спортом. В какой-то момент мне стало тяжело даже просто гулять, я начинала задыхаться. Над моим весом подшучивали даже мои знакомые. Они не имели в виду ничего плохого, но меня это задевало. Сейчас, когда я так похудела, люди думают, что я сделала специальную операцию, друзья перестали меня узнавать – и это очень приятно. Кроме того, я стала гораздо здоровее и энергичнее. Теперь я могу проводить время с дочерью более активно». В награду за свое усердие женщина купила себе несколько красивых платьев, о которых раньше даже и мечтать не смела из-за своего большого размера.

Фото: vostock-photo, facebook

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