Мать-одиночка устала от жестоких насмешек незнакомцев над ее внешностью и похудела на 76 кг

Сегодня, вспоминая пройденный путь, Сара говорит: «Я была большой всю свою жизнь. Я плохо питалась, не занималась спортом. В какой-то момент мне стало тяжело даже просто гулять, я начинала задыхаться. Над моим весом подшучивали даже мои знакомые. Они не имели в виду ничего плохого, но меня это задевало. Сейчас, когда я так похудела, люди думают, что я сделала специальную операцию, друзья перестали меня узнавать – и это очень приятно. Кроме того, я стала гораздо здоровее и энергичнее. Теперь я могу проводить время с дочерью более активно». В награду за свое усердие женщина купила себе несколько красивых платьев, о которых раньше даже и мечтать не смела из-за своего большого размера.

Фото: vostock-photo, facebook

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