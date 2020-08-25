Мать двоих детей рассказала, как похудеть на 82 кг за год и не потерять мотивацию

Женщина призналась, что сама виновата в том, что так располнела: она часто ела фастфуд, много хлеба и сосисок в тесте, также в ее рационе регулярно присутствовали лазанья, печенье, сыр, торты и неизменная бутылка вина. Суточная калорийность потребляемой ею пищи просто зашкаливала. «Когда я начала лечение, индекс массы тела у меня был 56,2, а процент жира в организме – 56,6, – пояснила она. – Но как только я настроилась на терапию, вес стал быстро снижаться, и это поддерживало меня и помогало сохранять мотивацию даже в те дни, когда мне приходилось есть всего 600 ккал в день и практически исключить углеводы из рациона». Элейн призналась, что до конца не верила, что сможет сбросить вес и тем более 82 килограмма, но после того как ей это удалось, она буквально чувствует себя другим человеком. «Теперь я не преддиабетик, и мои ноги не болят. Я могу сидеть на барных стульях, не беспокоясь, выдержат ли они, а еще покупать одежду, о которой раньше только мечтала», – подытожила она.

Фото: facebook Elaine Watson

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