Мать двоих детей раскрыла, как ей удалось уменьшить талию на 40 см во время карантина
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, у Бриджит Флинт-Чепмен было целых три секрета, которые привели ее к успеху. По ее словам, она всегда была большой девочкой, но ей это надоело, она захотела стать примером для двух своих дочерей – 8-летней Арабеллы и 5-летней Клементины. Всего 8 месяцев ей понадобилось, чтобы уменьшить живот, обхват бедер, ног и груди. Австралийка объяснила, что и до пандемии у нее была достаточно здоровая диета, но размеры ее порций были слишком большими, а выходные и вовсе в основном состояли из читмилов.
Фото: facebook Bridget-Flint Chapman
Чтобы привести себя в порядок, Бриджит присоединилась к программе похудения The Healthy Mummy, благодаря которой сократила количество съедаемого и многие блюда, богатые углеводами, заменила на фруктовые и овощные смузи. «Я была полна решимости стать лучшей версией себя и знала, что либо останусь толстой, либо приведу себя в отличную форму», – пояснила она. Также она начала заниматься высокоинтенсивными тренировками и табатой. Выходные она старалась проводить на свежем воздухе, активно занимаясь с детьми. Всего 9 недель спустя женщина увидела впечатляющие результаты: она поправилась на 2 килограмма, но при этом это был не жир, а мышцы, в то же время с ее талии «слетели» целых 40 сантиметров.
Чтобы не растерять мотивацию, Бриджит регулярно фотографировала себя, чтобы отслеживать визуальные изменения и при этом старалась избегать весов: «Я думаю, всем нужно просто выкинуть этот прибор из дома, успех определяет не цифра, демонстрирующая снижение веса, а сантиметры», – пояснила она, добавив, что старалась ко всему относиться проще и не слишком зацикливаться, чтобы не загонять себя, увеличила потребление воды и полностью отказалась от перекусов после ужина – эти три простых правила сработали для нее лучше всего.
Фото: depositphotos, facebook Bridget-Flint Chapman
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