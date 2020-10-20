Мать двоих детей раскрыла, как ей удалось уменьшить талию на 40 см во время карантина

Чтобы не растерять мотивацию, Бриджит регулярно фотографировала себя, чтобы отслеживать визуальные изменения и при этом старалась избегать весов: «Я думаю, всем нужно просто выкинуть этот прибор из дома, успех определяет не цифра, демонстрирующая снижение веса, а сантиметры», – пояснила она, добавив, что старалась ко всему относиться проще и не слишком зацикливаться, чтобы не загонять себя, увеличила потребление воды и полностью отказалась от перекусов после ужина – эти три простых правила сработали для нее лучше всего.

Фото: depositphotos, facebook Bridget-Flint Chapman

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