Мать двоих детей похудела на 43 кг без отказа от любимой еды благодаря соблюдению всего трех правил

И последнее правило – планирование. В расписании женщины есть ежедневная 20-минутная прогулка, составление меню на неделю, а также списка покупок для приготовления всех блюд. Софи уверена, что, если закупить все продукты и сделать заготовки еды на неделю, будет гораздо меньше желания сойти с пути правильного питания и сорваться.

Менее чем за год женщина сумела сбросить впечатляющие 19 килограммов и при этом ни разу не сорваться. Еще через год она скинула еще 24 килограмма. «В общей сложности я похудела на 43 килограмма и впервые в жизни у меня нормальный индекс массы тела. Я чувствую себя счастливее, здоровее, чем когда-либо. Но главное, я чувствую, что у меня все под контролем», – добавляет Софи.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, facebook

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