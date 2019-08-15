Мать двоих детей похудела на 43 кг без отказа от любимой еды благодаря соблюдению всего трех правил

Австралийка, чью историю рассказал британский онлайн-портал The Sun, решила, что пора заняться собой после рождения второго ребенка. Она поняла, что нельзя больше заедать свои эмоции и питаться нездоровой пищей: «Большую часть жизни я страдала от ожирения. Я попробовала больше диет, чем могла сосчитать, но они всегда приводили лишь к небольшой потере веса, после чего я сходила с этого поезда и вновь набирала сброшенное плюс еще немного. Но после рождения второго ребенка у меня в голове что-то щелкнуло, и я стала готова к изменениям».
Фото: facebook
Софи говорит, что похудеть ей помогли 3 маленьких правила, которых она решила придерживаться неукоснительно. Первое из них – придерживаться суточной калорийности. Эта хитрость помогла ей не отказываться сразу от всех любимых блюд и позволяла полакомиться даже чем-то условно запретным. Кроме того, это правило сняло психологическое давление, обычно вызываемое запретами. Нет запретов –нет желания сорваться.
При этом женщина последовательно отслеживает и считает, что кладет в рот – это второе правило, которое помогает стать дисциплинированнее в вопросах питания и развить хорошие привычки и сделать правильное питание рутиной. А рутина очень помогает в те дни, когда нет мотивации, которую невозможно чувствовать каждый день.
И последнее правило – планирование. В расписании женщины есть ежедневная 20-минутная прогулка, составление меню на неделю, а также списка покупок для приготовления всех блюд. Софи уверена, что, если закупить все продукты и сделать заготовки еды на неделю, будет гораздо меньше желания сойти с пути правильного питания и сорваться.
Менее чем за год женщина сумела сбросить впечатляющие 19 килограммов и при этом ни разу не сорваться. Еще через год она скинула еще 24 килограмма. «В общей сложности я похудела на 43 килограмма и впервые в жизни у меня нормальный индекс массы тела. Я чувствую себя счастливее, здоровее, чем когда-либо. Но главное, я чувствую, что у меня все под контролем», – добавляет Софи.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, facebook
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