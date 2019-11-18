Мать двоих детей похудела на 40 кг, после того как официантка приняла ее за беременную

Повлияли на вес британки и беременности – после рождения второго ребенка она поправилась до внушительных 111 килограммов. Коллинс видела, что ее фигура далека от совершенства и стеснялась своего внешнего вида, но до конца не осознавала, насколько полной стала, пока не пошла в ресторан праздновать день рождения.

«Я сделала прическу и макияж, надела фиолетовое макси-платье и думала, что выгляжу великолепно, но когда мы с мужем добрались до ресторана, официантка ошибочно приняла меня за беременную и предложила занять столик недалеко от туалета, чтобы мне не пришлось далеко ходить «с моим будущим ребенком». Тогда я замолчала, а Марк, мой муж, взял меня за руку. Он увидел слезы на моих глазах и сказал: «Ты хочешь пойти? Мы можем спокойно покинуть ресторан, нам не нужно здесь оставаться. Все будет хорошо», – откровенничает Джо.