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Мать двоих детей похудела на 40 кг, после того как официантка приняла ее за беременную

49-летняя британка Джо Коллинс решила взять себя в руки и привести фигуру в порядок, после того как почувствовала себе униженной, когда официантка предложила ей занять столик в ресторане возле туалета, так как решила, что из-за беременности ей придется часто отлучаться.

Женщина призналась британскому онлайн-порталу The Mirror, что всю жизнь была стройной и следила за фигурой, но стала сильно поправляться, когда начала работать в гостиничном бизнесе, где ей приходилось много сидеть и питаться фастфудом. В это же время она забросила свои ежедневные пробежки. Когда ее карьера пошла в гору, выросла и зарплата Джо, она стала часто ходить в кафе и рестораны, чтобы вознаградить себя после тяжелого рабочего дня.

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Фото: facebook

Повлияли на вес британки и беременности – после рождения второго ребенка она поправилась до внушительных 111 килограммов. Коллинс видела, что ее фигура далека от совершенства и стеснялась своего внешнего вида, но до конца не осознавала, насколько полной стала, пока не пошла в ресторан праздновать день рождения.

«Я сделала прическу и макияж, надела фиолетовое макси-платье и думала, что выгляжу великолепно, но когда мы с мужем добрались до ресторана, официантка ошибочно приняла меня за беременную и предложила занять столик недалеко от туалета, чтобы мне не пришлось далеко ходить «с моим будущим ребенком». Тогда я замолчала, а Марк, мой муж, взял меня за руку. Он увидел слезы на моих глазах и сказал: «Ты хочешь пойти? Мы можем спокойно покинуть ресторан, нам не нужно здесь оставаться. Все будет хорошо», – откровенничает Джо.

Слова мужа не смогли успокоить женщину, и она прорыдала всю дорогу домой. Тогда же она решила, что пора завязывать и обратилась за помощью к подруге, которая как раз устроилась на работу консультантом-диетологом. Подруга не отказала в помощи и стала ее ментором, помогла подобрать подходящий план питания, благодаря которому Джо смогла всего за полгода скинуть внушительные 40 килограммов. С тех пор Коллинс строго придерживается разработанного рациона, начиная день с завтрака кашей или яйцами, на обед у нее обязательно суп и салат или мясо с овощами и картофелем в мундире, также она посещает спортзал трижды в неделю, и отказываться от подобного плана питания не намерена, так как чувствует себя здоровее и счастливее.

Более того, женщина решила, что ей необходимо поддержать и других желающих сбросить вес, и тоже стала консультантом-диетологом. Она уже помогла сотням клиентов.

Фото: vostock-photo, facebook

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