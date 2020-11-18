Мать двоих детей похудела на 38 кг после того, как не узнала себя на фотографии с праздника

Мотивация сбросить лишние килограммы у женщины появилась лишь после того, как в декабре 2018 года она отправилась на семейное торжество: «Я поехала на свадьбу и изо всех сил старалась выбрать одежду, чтобы выглядеть стройнее. Я выбрала черный комбинезон с длинными рукавами, но и он не смог скрыть мои телеса. Я до сих пор помню, как ужасно себя чувствовала, даже раньше ушла с вечеринки, потому что не хотела, чтобы на меня смотрели», – призналась британка, добавив, что всячески избегала предложений сфотографироваться, но на одну все же попала. Когда Ленна увидела этот снимок, даже не сразу узнала себя, это и сподвигло ее записаться на программу Slimming World. Ее привлекло то, что согласно этой системе похудения ей разрешалось есть все, что угодно, в том числе картофель, макароны и рис. Но благодаря сокращению порций, отказу от откровенно вредного фастфуда и более сбалансированному меню, составленному кураторами программы специально для Ленны, а также регулярным тренировкам в зале она без особых проблем сбросила 38 килограммов. «Раньше я ела, чтобы порадовать себя, а после жалела об этом. Я никогда не думала, что смогу измениться, — отметила мать двоих детей. — Я хочу показать людям, что это возможно, и они тоже могут похудеть. Лично я никогда не была счастливее».

Фото: Instagram slimmingworld_louby

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