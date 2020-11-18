Мать двоих детей похудела на 38 кг после того, как не узнала себя на фотографии с праздника
Фото: Instagram slimmingworld_louby
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, у женщины появились лишние килограммы после того, как во время первой беременности она разрешила есть себе все. За 9 месяцев она выработала ряд вредных привычек, от которых не отказалась и после рождения ребенка. Так, она стала отдавать предпочтение исключительно фастфуду, еде из ресторанов быстрого питания и китайским блюдам на вынос, причем порции были весьма внушительны и порой даже не помещались на тарелку.
Ленна признается, что периодически предпринимала попытки взять себя в руки, но все ее попытки разбивались о нежелание отказаться от углеводов и чипсов. «Увеличение веса повлияло не только на мою социальную жизнь, но и на моих детей, ведь я не могла уделять им столько внимания, сколько хотела», – призналась она.
Мотивация сбросить лишние килограммы у женщины появилась лишь после того, как в декабре 2018 года она отправилась на семейное торжество: «Я поехала на свадьбу и изо всех сил старалась выбрать одежду, чтобы выглядеть стройнее. Я выбрала черный комбинезон с длинными рукавами, но и он не смог скрыть мои телеса. Я до сих пор помню, как ужасно себя чувствовала, даже раньше ушла с вечеринки, потому что не хотела, чтобы на меня смотрели», – призналась британка, добавив, что всячески избегала предложений сфотографироваться, но на одну все же попала. Когда Ленна увидела этот снимок, даже не сразу узнала себя, это и сподвигло ее записаться на программу Slimming World. Ее привлекло то, что согласно этой системе похудения ей разрешалось есть все, что угодно, в том числе картофель, макароны и рис. Но благодаря сокращению порций, отказу от откровенно вредного фастфуда и более сбалансированному меню, составленному кураторами программы специально для Ленны, а также регулярным тренировкам в зале она без особых проблем сбросила 38 килограммов. «Раньше я ела, чтобы порадовать себя, а после жалела об этом. Я никогда не думала, что смогу измениться, — отметила мать двоих детей. — Я хочу показать людям, что это возможно, и они тоже могут похудеть. Лично я никогда не была счастливее».
Фото: Instagram slimmingworld_louby
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