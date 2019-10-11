Мать двоих детей перестала каждый день есть фастфуд перед ужином и похудела на 70 кг

«Мое детство было неспокойным, но еда была одной из немного констант в моей жизни. С девяти лет я научилась использовать пищу, чтобы справляться с неприятностями и чувствовать себя лучше, и именно тогда мой вес вышел из-под контроля», – заявила британка.

Анжела чувствовала, что превращается лишь в пустую оболочку матери, которая сидит в стороне, а не принимает участие в мероприятиях, проходящих в их жизни: «Я всю жизнь жила с ожирением и на 100% зависела от еды и чувства радости, которое она дарила. Она была тем единственным, что меня никогда не подводило. Прежде чем похудеть, я чувствовала себя ужасно, мне было все время стыдно от того, что я заперта в своем теле, как в ловушке. Я сдалась и просто смирилась, что так было, есть и будет. Но в какой-то момент решила, что больше не хочу так жить. Мне надо все изменить и взять под контроль свое здоровье, ведь у меня двое детей, которые нуждаются во мне».