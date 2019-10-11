Мать двоих детей перестала каждый день есть фастфуд перед ужином и похудела на 70 кг
Анжела призналась британскому порталу Daily Mail, что диагноз «избыточный вес» ей был еще в 9-летнем возрасте. Женщина объясняет это тем, что еда еще в раннем детстве стала для нее самым доступным источником радости. И так продолжалось на протяжении многих лет, пока она жила с патологическим ожирением и весом больше 140 килограммов.
По ее собственным словам, Анжела долгие годы она притворялась счастливой, хотя на самом деле испытывала колоссальный дискомфорт, находясь в собственном теле, но при этом продолжала каждый день по пути домой заходить в местный ресторан быстрого питания и лакомиться там чем-нибудь, прежде чем поужинать с семьей. Однако в конце концов она поняла, что, если продолжит вести нездоровый образ жизни, ей, возможно, не удастся увидеть, как вырастут ее двое сыновей.
Фото: Instagram
«Мое детство было неспокойным, но еда была одной из немного констант в моей жизни. С девяти лет я научилась использовать пищу, чтобы справляться с неприятностями и чувствовать себя лучше, и именно тогда мой вес вышел из-под контроля», – заявила британка.
Анжела чувствовала, что превращается лишь в пустую оболочку матери, которая сидит в стороне, а не принимает участие в мероприятиях, проходящих в их жизни: «Я всю жизнь жила с ожирением и на 100% зависела от еды и чувства радости, которое она дарила. Она была тем единственным, что меня никогда не подводило. Прежде чем похудеть, я чувствовала себя ужасно, мне было все время стыдно от того, что я заперта в своем теле, как в ловушке. Я сдалась и просто смирилась, что так было, есть и будет. Но в какой-то момент решила, что больше не хочу так жить. Мне надо все изменить и взять под контроль свое здоровье, ведь у меня двое детей, которые нуждаются во мне».
Тогда женщина решилась на то, чтобы сделать операцию по бандажированию желудка, отказалась от фастфуда и стала вести более активный образ жизни. В результате ей удалось потерять половину веса – со 140 килограммов он снизился до здоровых 70-ти.
После потери веса Анжела полюбила бегать со своими детьми в парке – раньше она и подумать не могла, что такое будет возможно. Она прекрасно понимает, что ее фигура никогда не будет выглядеть «идеально», но она ценит то, что она пережила и каких результатов добилась: «Я была матерью, просидевшей дома несколько лет, но потом я сменила работу, сделала операцию, и это навсегда изменило мою жизнь. Теперь никакого фастфуда и еды из супермаркета – только свежие продукты, молоко и мясо. Конечно, иногда я могу себе позволить, что-нибудь вредное, но теперь я не заедаю проблемы. Я стала гораздо более уверенной в себе и спокойной, и мне это нравится».
Фото: vostock-photo, Instagram
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