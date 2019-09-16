Мать четырех детей сбросила 25 кг без занятий спортом и отказа от любимого шоколада

Как сообщает The Sun, Кэти, подобно многим молодым мамам, она питалась кое-как, часто доедая остатки за детьми, регулярно заказывала для себя доставку на дом, потому что времени на приготовление домашней пищи просто не было. Женщина не успела оглянуться, как ее вес приблизился к отметке 103 килограмма, а уверенность в себе – к нулю.

Кэти добавляет, что боролась с лишними килограммами всегда. В детстве она терпела жестокие насмешки от хулиганов, которые даже спустили ее с лестницы в первый день в средней школе, даже семья, и та критиковала мой вес, потому девушка боялась семейных вечеринок и праздников. Это привело к ужасной застенчивости, она носила исключительно мешковатую одежду, чтобы спрятаться и не испытывать стыда за свою фигуру.

Когда же женщина сама стала мамой, то совершенно забыла о себе: «Мне было сложно сконцентрироваться на собственном благополучии, когда от меня зависело четверо маленьких детей, – признается она. – Кроме того, я управляла бизнесом, потому мое здоровье вообще оказалось внизу списка приоритетов».