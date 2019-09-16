Мать четырех детей сбросила 25 кг без занятий спортом и отказа от любимого шоколада

Как сообщает The Sun, Кэти, подобно многим молодым мамам, она питалась кое-как, часто доедая остатки за детьми, регулярно заказывала для себя доставку на дом, потому что времени на приготовление домашней пищи просто не было. Женщина не успела оглянуться, как ее вес приблизился к отметке 103 килограмма, а уверенность в себе – к нулю.
Кэти добавляет, что боролась с лишними килограммами всегда. В детстве она терпела жестокие насмешки от хулиганов, которые даже спустили ее с лестницы в первый день в средней школе, даже семья, и та критиковала мой вес, потому девушка боялась семейных вечеринок и праздников. Это привело к ужасной застенчивости, она носила исключительно мешковатую одежду, чтобы спрятаться и не испытывать стыда за свою фигуру.
Когда же женщина сама стала мамой, то совершенно забыла о себе: «Мне было сложно сконцентрироваться на собственном благополучии, когда от меня зависело четверо маленьких детей, – признается она. – Кроме того, я управляла бизнесом, потому мое здоровье вообще оказалось внизу списка приоритетов».
Фото: Instagram
Основу ее меню составляли такие блюда на вынос, как карри и пицца, то есть быстрая еда, на приготовление которой не надо тратить много времени. Кроме того, она регулярно перекусывала на ходу чипсами, шоколадкой или сэндвичем.
Однако однажды утром Кэти проснулась и поклялась себе восстановить контроль над собственной жизнью. Она села на Кембриджскую диету 1:1 и за 7 месяцев скинула внушительные 25 килограммов.
«Я хотела вновь иметь возможность надеть платье и чувствовать себя уверенно – то чувство, которое я не испытывала много лет, с тех пор как родился мой первый ребенок, а это было 8 месяцев назад, – признается она, – я наконец-то сделала что-то для себя и теперь я – другой человек».
Сейчас она ест много мяса с овощами, полюбила рыбу. Однако она не отказалась полностью от «вредных» продуктов и блюд, просто она контролирует размеры порций. «Я все еще могу полакомиться шоколадом или съесть что-нибудь вкусненькое на празднике, но немного».
Правильное питание помогло Кэти добиться впечатляющих результатов без походов в спортзал 6 раз в неделю, но останавливаться она не намерена и теперь занимается бегом.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: facebook
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