Мать четверых детей похудела на 25 кг за 9 месяцев на диете из шоколада

33-летняя молодая женщина заявила, что жила в агонии, но при этом до конца не осознавала, какой большой она стала, пока один из родственников не указал ей на это. Ее слова приводит британский таблоид The Sun. «Я устала, у меня болели суставы, уверенность снизилась до рекордно низкого уровня. У меня перехватывало дыхание от обычного подъема по лестнице, не говоря уже о выполнении каких-либо упражнений», – добавляет она.

Поворотным моментом стал комментарий родной тети, деликатно указавшей Лиззи на увеличившееся отражение в зеркале. Именно тогда женщина решила взять под контроль собственные жизнь и вес.

Она решительно записалась в группу по похудению Slimming World и потеряла с ее помощью впечатляющие 25 килограммов всего за 9 месяцев, причем не отказываясь от своих любимых лакомств, включая шоколад.