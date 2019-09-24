Мать четверых детей похудела на 25 кг за 9 месяцев на диете из шоколада

33-летняя молодая женщина заявила, что жила в агонии, но при этом до конца не осознавала, какой большой она стала, пока один из родственников не указал ей на это. Ее слова приводит британский таблоид The Sun. «Я устала, у меня болели суставы, уверенность снизилась до рекордно низкого уровня. У меня перехватывало дыхание от обычного подъема по лестнице, не говоря уже о выполнении каких-либо упражнений», – добавляет она.
Поворотным моментом стал комментарий родной тети, деликатно указавшей Лиззи на увеличившееся отражение в зеркале. Именно тогда женщина решила взять под контроль собственные жизнь и вес.
Она решительно записалась в группу по похудению Slimming World и потеряла с ее помощью впечатляющие 25 килограммов всего за 9 месяцев, причем не отказываясь от своих любимых лакомств, включая шоколад.
Фото: Instagram
«Прежде чем я набралась смелости, чтобы войти в местную группу по похудению, я очень нервничала, что люди будут смеяться надо мной, что будут смотреть на меня и спрашивать, как я могла сделать с собой ЭТО? Все эти вопросы крутились в моей голове, но я зря волновалась».
Лиззи призналась, что и раньше пыталась похудеть и следовала нескольким диетам, но результаты никогда не сохранялись надолго, потому она чувствовала себя несчастной, хоть и понимала, что у нее плохие и абсолютно неправильные отношения с едой. В какой-то момент она даже смирилась с тем, что ее размер и вес останутся с ней на всю жизнь.
«После того как я пересмотрела свою диету, я стала новым человеком. В моей голове будто зажглась лампочка. Это не диета. Это оптимизация еды, и это замечательно. Новой системе питания легко следовать, потому что ни один продукт не является полностью запретным. У тебя может быть смелый ужин с джин тоником и шоколадом, если я его жажду или запеканкой из вегетарианской колбасы. В общем, я ела то, что люблю, в том числе и обожаемый шоколад».
Что же скрывается за словами «оптимизация еды»? При вступлении в группу участникам предоставляется список полностью разрешенных продуктов – их можно есть в неограниченных количествах, а также список продуктов, которые необходимы для эффективной потери веса. Программа поощряет людей, сидящих на диете, менять местами продукты с высоким содержанием жира на варианты с низким. Кроме того, еженедельно проходят групповые собрания, на которых можно получить поддержку от других участников и кураторов.
Лиззи не собирается ограничиваться полученными результатами и заявляет, что искренне благодарна своей тете, придавшей ей импульс заняться собой.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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