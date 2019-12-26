Люди с пищевыми ограничениями на 19% чаще страдают от одиночества

Проанализировав результаты 7 исследований и контролируемых экспериментов, ученые выяснили, что какие-либо ограничения в рационе могут влиять на формирование чувства одиночества как у детей, так и у взрослых. Те, кто ограничивает себя в тех или иных продуктах питания страдает от одиночества на 19% чаще тех, кто может позволить себе любую еду. Причем люди чувствуют себя более одинокими независимо от того, добровольное ли это ограничение или вынужденное. Дело в том, что наша социальная активность очень часто вращается вокруг еды. Посиделки с друзьями, ужины с коллегами, свидания в ресторанах - все это стало неотъемлемой частью нашей жизни.Совместная трапеза - это унаследованный, передаваемый из поколения в поколение социальный опыт. Как показывает исследование, даже незнакомые люди в компании испытывают доверие и чувствуют связь друг с другом, когда делятся едой и едят блюда с общего стола.

Тогда как ограничительные диеты зачастую приводят к так называемому пищевому беспокойству, когда невозможность разделить с сотрапезниками блюдо с общего стола вызывает у человека боязнь осуждения и страх быть исключенным из компании. «Даже несмотря на физическое присутствие в компании, ограничения в еде заставляют человека чувствовать себя в изоляции, так как он не в состоянии принять участие в «сближении» через пищу», пояснила ведущий автор исследования Кэитлин Вули.

Интересно, что многие люди, которые по разным причинам вынуждены ограничивать себя в тех или иных продуктах питания, порой даже не осведомлены об этой проблеме и вызывающих ее последствиях. Они мало по мало начинают избегать посиделок с друзьями, пока в какой-то момент не находят себя в полном одиночестве. Однако, по данным исследования, это не касается людей, которые находят единомышленников по пищевым ограничениям и придерживаются одних и тех же принципов питания.