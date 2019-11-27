«Люди думали, что я жертва пожара»: девушка вылечила сильный псориаз, исключив из рациона молоко и мясо

Молодая женщина вынуждена была уйти с работы, из-за чего впала в депрессию и не хотела выходить из дома, потому что люди начали ошибочно принимать ее за жертву пожара или обзывать заразной. Дошло до того, что у нее начали возникать мысли о суициде.

Когда стало понятно, что лекарства не очень помогают, Джорджия была близка к отчаянию и, поискав информацию о псориазе в Интернете, решила последовать совету людей и изменила свой рацион, ведь терять ей уже было по большому счету нечего. Она полностью исключила из своего меню красное мясо и молочные продукты. Спустя всего один месяц следования вегетарианской диете ее кожа полностью очистилась.