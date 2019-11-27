«Люди думали, что я жертва пожара»: девушка вылечила сильный псориаз, исключив из рациона молоко и мясо
Стюардесса призналась британскому онлайн-порталу Daily Mail, что заболевание вспыхнуло внезапно и стало очень быстро прогрессировать: «Это началось с маленьких крошечных точек на локте, едва заметны, но спустя несколько месяцев я уже была покрыта ими с ног до головы, и это стало серьезной проблемой. Особенно плохо выглядели руки и ноги, было похоже, будто их закидали клубникой, из-за чего на коже остались пятна. Псориаз начал разрушать мою жизнь – уверенность в себе начала резко ползти вниз и меня постоянно спрашивали, что со мной произошло, это заразно, кто тебя покусал?»
Фото: Instagram
Молодая женщина вынуждена была уйти с работы, из-за чего впала в депрессию и не хотела выходить из дома, потому что люди начали ошибочно принимать ее за жертву пожара или обзывать заразной. Дошло до того, что у нее начали возникать мысли о суициде.
Когда стало понятно, что лекарства не очень помогают, Джорджия была близка к отчаянию и, поискав информацию о псориазе в Интернете, решила последовать совету людей и изменила свой рацион, ведь терять ей уже было по большому счету нечего. Она полностью исключила из своего меню красное мясо и молочные продукты. Спустя всего один месяц следования вегетарианской диете ее кожа полностью очистилась.
По данным Национального фонда по борьбе с псориазом, от этого заболевания только в Америке страдают больше 8 миллионов людей. Когда заболевание проявляется, кожа покрывается красными шелушащимися пятнами, которые называют бляшками. Причины возникновения заболевания так до конца и не изучены, предположительно, его развитие вызывают стресс, гормональные изменения, прием лекарств и некоторые продукты питания, в частности, красное мясо и молочные продукты, а также яйца – в них содержатся полиненасыщенные жирные кислоты – арахидоновая кислота, которая и может спровоцировать псориаз.
Фото: vostock-photo, Instagram
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