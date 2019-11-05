Любительница фастфуда похудела вдвое, перестав тратить на вредную пищу 820 тысяч рублей в год
Жительница Шотландии поделилась с британским онлайн-порталом Daily Mail, что у нее было самое настоящее пристрастие к нездоровой еде. Она ежедневно обедала в ресторанах быстрого питания и ужинала в забегаловках с едой на вынос. Дошло до того, что в год у нее уходило на фастфуд около 10 000£ (около 820 000 рублей по текущему курсу).
Фото: facebook
Неудивительно, что к 2017 году ее вес вплотную приблизился к отметке в 115 килограммов. Челси признается, что постоянно страдала от одышки, которая появлялась при минимальной физической активности, и уже не могла самостоятельно завязать шнурки на ботинках.
По словам молодой женщины, причиной ее постоянного переедания были неудачные отношения, в которых она постоянно чувствовала себя несчастной. Однако после расставания с партнером она решила взять себя в руки и сбросила 13 килограммов, после чего решилась на рукавную гастропластику – хирургическую операцию по уменьшению желудка, которая направлена на борьбу с ожирением.
После операции Гулд кардинально пересмотрела свой рацион, полностью отказавшись от фастфуда, теперь она старается есть исключительно здоровую пищу – курицу, нежирное мясо, салаты, овощи. Такие старания не прошли даром: за год женщина сбросила 57 килограммов. За это время и в личной жизни Челси произошли положительные перемены, она познакомилась с хорошим парнем и вышла за него замуж: «Это было потрясающее чувство, когда я, сбросив весь этот вес, надела свадебное платье, — говорит она. — Меня так удивило, что я в нем уместилась». Челси признается, что сегодня чувствует себя другим человеком: «Я спасла себя от сердечного приступа. Теперь я могу ходить, не задыхаясь и не краснея, и даже в состоянии завязать шнурки. Мне так стыдно перед собой за то, как я относилась к собственному телу раньше. Теперь я гораздо счастливее и увереннее в себе».
Фото: vostock-photo, facebook
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