Любительница фастфуда похудела вдвое, перестав тратить на вредную пищу 820 тысяч рублей в год

После операции Гулд кардинально пересмотрела свой рацион, полностью отказавшись от фастфуда, теперь она старается есть исключительно здоровую пищу – курицу, нежирное мясо, салаты, овощи. Такие старания не прошли даром: за год женщина сбросила 57 килограммов. За это время и в личной жизни Челси произошли положительные перемены, она познакомилась с хорошим парнем и вышла за него замуж: «Это было потрясающее чувство, когда я, сбросив весь этот вес, надела свадебное платье, — говорит она. — Меня так удивило, что я в нем уместилась». Челси признается, что сегодня чувствует себя другим человеком: «Я спасла себя от сердечного приступа. Теперь я могу ходить, не задыхаясь и не краснея, и даже в состоянии завязать шнурки. Мне так стыдно перед собой за то, как я относилась к собственному телу раньше. Теперь я гораздо счастливее и увереннее в себе».

Фото: vostock-photo, facebook

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