passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Любительница фастфуда похудела вдвое, перестав тратить на вредную пищу 820 тысяч рублей в год

24-летняя Челси Гулд сумела побороть свою зависимость от фастфуда, сбросила внушительные 57 килограммов и вышла замуж.

Жительница Шотландии поделилась с британским онлайн-порталом Daily Mail, что у нее было самое настоящее пристрастие к нездоровой еде. Она ежедневно обедала в ресторанах быстрого питания и ужинала в забегаловках с едой на вынос. Дошло до того, что в год у нее уходило на фастфуд около 10 000£ (около 820 000 рублей по текущему курсу).

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Фото: facebook

Неудивительно, что к 2017 году ее вес вплотную приблизился к отметке в 115 килограммов. Челси признается, что постоянно страдала от одышки, которая появлялась при минимальной физической активности, и уже не могла самостоятельно завязать шнурки на ботинках.

По словам молодой женщины, причиной ее постоянного переедания были неудачные отношения, в которых она постоянно чувствовала себя несчастной. Однако после расставания с партнером она решила взять себя в руки и сбросила 13 килограммов, после чего решилась на рукавную гастропластику – хирургическую операцию по уменьшению желудка, которая направлена на борьбу с ожирением.

После операции Гулд кардинально пересмотрела свой рацион, полностью отказавшись от фастфуда, теперь она старается есть исключительно здоровую пищу – курицу, нежирное мясо, салаты, овощи. Такие старания не прошли даром: за год женщина сбросила 57 килограммов. За это время и в личной жизни Челси произошли положительные перемены, она познакомилась с хорошим парнем и вышла за него замуж: «Это было потрясающее чувство, когда я, сбросив весь этот вес, надела свадебное платье, — говорит она. — Меня так удивило, что я в нем уместилась». Челси признается, что сегодня чувствует себя другим человеком: «Я спасла себя от сердечного приступа. Теперь я могу ходить, не задыхаясь и не краснея, и даже в состоянии завязать шнурки. Мне так стыдно перед собой за то, как я относилась к собственному телу раньше. Теперь я гораздо счастливее и увереннее в себе».

Фото: vostock-photo, facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!