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Кето или низкоуглеводная: какая диета помогает быстрее сбросить лишние килограммы?

Новый год принято начинать с обещаний себе – похудеть, начать заниматься спортом, изменить свою жизнь к лучшему… Список можно продолжать бесконечно. Но если вы настроены серьезно, специально для вас эксперты выяснили, какая из двух модных в последнее время диет – кето или низкоуглеводная – самая эффективная.

Как передает онлайн-портал The Sun UK, знаменитости, друзья, эксперты сегодня рекомендуют как кето, так и низкоуглеводную диету – и у каждой из них действительно есть свои преимущества. Однако ведущие диетологи Великобритании Терри-Энн Наннс и Хелен Бонд решили сравнить их и выяснить, какая из них наиболее эффективна.

По их словам, низкоуглеводная диета считается прекрасным вариантом для тех, кто хочет быстро и легко похудеть. Этот режим питания помогает ускорить потерю веса, так как, увеличив количество белка в рационе, вы дольше будете чувствовать себя сытыми, а значит, результат будет устойчивым и заметным сразу. «При низкоуглеводной диете вы сокращаете потребление таких продуктов, как хлеб, макароны, картофель и сладкие продукты, в то же время количество белковых продуктов – мясо, рыба и их вегетарианские альтернативы – следует увеличить. Что приведет к неизбежному сокращению суточной калорийности рациона, и при этом вы не будете испытывать голода», – поясняет Терри-Энн Наннс. Кроме того, диетологи добавляют, что эта система питания в целом полезна для здоровья, так как помимо снижения веса она улучшает уровень сахара в крови и реакцию на инсулин, потому идеально подходит для людей с диабетом, преддиабетом или синдромом поликистозных яичников.

Диетолог Хелен Бонд, в отличие от своей коллеги, не фанат низкоуглеводной диеты, потому что считает, что углеводы – важная часть правильного питания и сбалансированного рациона: «В углеводах и клетчатке содержится много витаминов группы В, они необходимы для энергии и для здоровья кишечника».

В свою очередь, кето-диета, которой поют дифирамбы Ким Кардашьян, Гвинет Пэлтроу, Тайсон Фьюри и другие знаменитости – это система питания с высоким содержанием жира и экстремально низким количеством углеводов. По словам Терри-Энн, это не самая устойчивая в плане поддержания результата диета. «При этом режиме организм использует для получения энергии жир, а не углеводы, производя кетоны. Кето, если соблюдать все правила, поможет людям похудеть, но сохранить полученные результаты будет довольно проблематично, так как придерживаться ее долгое время довольно проблематично», – поясняет она. Диетолог добавляет, что, если вы все-таки решитесь сесть на кетогенную диету, вы должны быть готовы оставаться ей преданными на протяжении всей жизни.

В данном вопросе Хелен Бонд солидарна со своей коллегой: она заявляет, что полное удаление углеводов из рациона может быть просто опасно для здоровья: «Цель кето – заставить организм использовать жир в качестве основного источника энергии. Когда это происходит, человек производит кетоны, которые не могут подпитывать мозг, потому побочным результатом такой диеты будут усталость, плохое настроение, отсутствие концентрации и затрудненное дыхание».

Фото: vostock-photo

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