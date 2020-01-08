Кето или низкоуглеводная: какая диета помогает быстрее сбросить лишние килограммы?

Как передает онлайн-портал The Sun UK, знаменитости, друзья, эксперты сегодня рекомендуют как кето, так и низкоуглеводную диету – и у каждой из них действительно есть свои преимущества. Однако ведущие диетологи Великобритании Терри-Энн Наннс и Хелен Бонд решили сравнить их и выяснить, какая из них наиболее эффективна.

По их словам, низкоуглеводная диета считается прекрасным вариантом для тех, кто хочет быстро и легко похудеть. Этот режим питания помогает ускорить потерю веса, так как, увеличив количество белка в рационе, вы дольше будете чувствовать себя сытыми, а значит, результат будет устойчивым и заметным сразу. «При низкоуглеводной диете вы сокращаете потребление таких продуктов, как хлеб, макароны, картофель и сладкие продукты, в то же время количество белковых продуктов – мясо, рыба и их вегетарианские альтернативы – следует увеличить. Что приведет к неизбежному сокращению суточной калорийности рациона, и при этом вы не будете испытывать голода», – поясняет Терри-Энн Наннс. Кроме того, диетологи добавляют, что эта система питания в целом полезна для здоровья, так как помимо снижения веса она улучшает уровень сахара в крови и реакцию на инсулин, потому идеально подходит для людей с диабетом, преддиабетом или синдромом поликистозных яичников.

Диетолог Хелен Бонд, в отличие от своей коллеги, не фанат низкоуглеводной диеты, потому что считает, что углеводы – важная часть правильного питания и сбалансированного рациона: «В углеводах и клетчатке содержится много витаминов группы В, они необходимы для энергии и для здоровья кишечника».