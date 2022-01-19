Кардио vs силовые: какие тренировки эффективнее при похудении

В то же время, по словам эксперта, с помощью силовых тренировок можно нарастить мышечную массу и силу, повысить плотность костей, которую человек утрачивает с возрастом, выровнять асимметрию в теле, возникающую из-за неравномерной развитости мышц и сидячего образа жизни.

Причем желающим похудеть и снизить количество жира в организме важно понимать следующее: чем больше мышцы, тем больше калорий они сжигают в состоянии покоя, отметил тренер.

«Пренебрегать ни силовыми тренировками, ни кардио не следует. Разноплановая нагрузка полезна для организма. Чтобы не было перетренированности, не выполняйте оба вида тренировок в один день — чередуйте типы активности», — заключил Евгений Шувакин.