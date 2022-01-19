Кардио vs силовые: какие тренировки эффективнее при похудении
Во время кардиотренировок увеличивается частота сокращений сердца и поддерживается в течение длительного времени. Таким образом укрепляются сердце и сосуды, развивается выносливость и сжигается подкожный жир. Оказать такое влияние на организм позволяет бег, ходьба, езда на велосипеде и плавание. «Наиболее эффективны те занятия, которые длятся от 45 минут. Первый результат от кардиотренировок вы заметите спустя неделю: станете меньше уставать во время повседневной активности. Улучшится ваш гормональный фон и, следовательно, общее состояние организма», — рассказал Шувакин в беседе с «РИА Новости».
В то же время, по словам эксперта, с помощью силовых тренировок можно нарастить мышечную массу и силу, повысить плотность костей, которую человек утрачивает с возрастом, выровнять асимметрию в теле, возникающую из-за неравномерной развитости мышц и сидячего образа жизни.
Причем желающим похудеть и снизить количество жира в организме важно понимать следующее: чем больше мышцы, тем больше калорий они сжигают в состоянии покоя, отметил тренер.
«Пренебрегать ни силовыми тренировками, ни кардио не следует. Разноплановая нагрузка полезна для организма. Чтобы не было перетренированности, не выполняйте оба вида тренировок в один день — чередуйте типы активности», — заключил Евгений Шувакин.
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