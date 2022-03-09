Какие фрукты избавляют от жира на боках — они доступны россиянам круглый год

В изобилии на полках магазинов даже зимой можно найти яблоки. Согласно исследованию ученых из Пенсильвании, люди, которые едят яблоки, быстрее утоляют голод. Секрет такого воздействия в клетчатке в составе, помогающей пище лучше усваиваться, и в 86% воды, которая заполняет желудок и позволяет быстро наесться. Однако чрезмерное употребление этого фрукта способно навредить здоровью — например, спровоцировать обострение язвы, колита и гастрита.

Кроме того, помогает пищеварению и яблочная кислота, причем точно так же как и лимонная. Известно, что цитрусовые помогают в похудении, особенно грейпфрут, но подойдет и привычный всем лимон. Нельзя не отметить и в этом случае полезные свойства клетчатки. Но опять же людям с проблемами ЖКТ даже нашумевшая «водичка с лимоном» может навредить. Неполезна кислота в составе цитруса и для зубной эмали, поскольку может разрушить ее.