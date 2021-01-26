Какая система питания позволяет есть все и при этом худеть

Интервальное голодание приводит к быстрому снижению веса и сжиганию жира без ежедневных жестких ограничений. Однако, несмотря на то, что человек может есть абсолютно все в рамках 8-часового интервала, воздерживаться от пищи ему придется в течение 16 часов, потому у нее есть ряд противопоказаний. «Не стоит придерживаться такой диеты тем, у кого были депрессивные и тревожные состояния. Некоторые исследования показывают, что кратковременное ограничение калорий может облегчить депрессию, но хроническое ограничение калорий может иметь противоположный эффект. Кроме того, такой тип питания противопоказан людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и начавшимся сахарным диабетом», — считает Наталья Денисова.

Фото: depositphotos

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