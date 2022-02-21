Как правильно есть десерты, чтобы снизить вред для фигуры
В первую очередь заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Пигарева рекомендует есть сладости в определенный момент. Секрет в том, что можно позволить себе десерт, но только после употребления основного блюда. Тогда организм насытится и не будет желания съесть много вредного.
При чем в качестве основного блюда перед десертом лучше всего выбрать какой-либо белковый продукт вместе с большим количеством овощей. Таким образом можно не только воздержаться от злоупотребления сладким, но и предотвратить резкое повышение сахара в крови. Об этом врач-диетолог рассказала в беседе с радио Sputnik.
«Важно выбрать правильное основное блюдо перед десертом. Современная диетология рекомендует еду из белка с гарниром из большого количества овощей, в которых есть клетчатка. После такой еды шанс съесть большое количество десерта точно будет минимальным. К тому же такое основное блюдо снизит шанс резкого повышения уровня глюкозы в крови после десерта. Это будет хорошо, потому что сахар не даст большую нагрузку на поджелудочную железу, что снизит риск развития заболеваний из-за высокого сахара в крови», — заключила Юлия Пигарева.
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