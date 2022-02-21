Как правильно есть десерты, чтобы снизить вред для фигуры

В первую очередь заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Пигарева рекомендует есть сладости в определенный момент. Секрет в том, что можно позволить себе десерт, но только после употребления основного блюда. Тогда организм насытится и не будет желания съесть много вредного.

При чем в качестве основного блюда перед десертом лучше всего выбрать какой-либо белковый продукт вместе с большим количеством овощей. Таким образом можно не только воздержаться от злоупотребления сладким, но и предотвратить резкое повышение сахара в крови. Об этом врач-диетолог рассказала в беседе с радио Sputnik.