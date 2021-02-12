Как побороть сахарную зависимость и не сорваться с правильного пути

Также эксперты настоятельно рекомендуют убрать из своего рациона раз и навсегда фруктовые соки. Изучите этикетку: вы удивитесь, как много в этих напитках сахара. И вообще возьмите на вооружение правило читать состав продуктов, которые попадают в вашу корзину в супермаркете на предмет скрытых сахаров. Еще одно хорошее правило – избегать обезжиренных продуктов: диетологи уже неоднократно предупреждали, что это маркетинговая уловка.

Полюбите фрукты и овощи – это важная часть здорового питания. Старайтесь есть их свежими, а не сушеными, вялеными или приготовленными. Свежая морковь очень вкусна, как и персики, абрикосы и мандарины с бананами. А если все же хочется выпить сладкого чая, замените сахар заменителями типа стевии, меда или фруктового пюре.

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