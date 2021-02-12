Как побороть сахарную зависимость и не сорваться с правильного пути
Специалисты издания «Медик форум» выделили 8 способов, которые работают. Первая рекомендация – просто не добавлять сахар в пищу. Просто забудьте о том, что чай и кофе надо пить с сахаром – вы удивитесь, но эти напитки вкусны и без этой добавки. Это сложно, но вполне возможно. Второй совет – сократить количество простых углеводов. Уменьшите количество кексов и тортиков. Даже если накануне вы не выспались. Подобная пища не подарит вам долгого заряда энергии, а лишь усилит усталость из-за резких скачков сахара в крови.
Также эксперты настоятельно рекомендуют убрать из своего рациона раз и навсегда фруктовые соки. Изучите этикетку: вы удивитесь, как много в этих напитках сахара. И вообще возьмите на вооружение правило читать состав продуктов, которые попадают в вашу корзину в супермаркете на предмет скрытых сахаров. Еще одно хорошее правило – избегать обезжиренных продуктов: диетологи уже неоднократно предупреждали, что это маркетинговая уловка.
Полюбите фрукты и овощи – это важная часть здорового питания. Старайтесь есть их свежими, а не сушеными, вялеными или приготовленными. Свежая морковь очень вкусна, как и персики, абрикосы и мандарины с бананами. А если все же хочется выпить сладкого чая, замените сахар заменителями типа стевии, меда или фруктового пюре.
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Фото: pixabay
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