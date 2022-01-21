Как отказаться от сладкого и не столкнуться с «сахарной ломкой»

Внезапный отказ от сладкого может вызвать дискомфорт, который специалисты называют «сахарной ломкой» из-за схожести ощущений. Об этом рассказала врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина в беседе с радио Sputnik.

Сладости содержат в себе больше количество углеводов, являющихся основным источником энергии. Потому дефицит вещества спровоцирует недостаток сил. Чтобы не столкнуться с «ломкой», надо найти сладостям подходящую замену, отметила врач.