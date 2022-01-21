Как отказаться от сладкого и не столкнуться с «сахарной ломкой»
Внезапный отказ от сладкого может вызвать дискомфорт, который специалисты называют «сахарной ломкой» из-за схожести ощущений. Об этом рассказала врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина в беседе с радио Sputnik.
Сладости содержат в себе больше количество углеводов, являющихся основным источником энергии. Потому дефицит вещества спровоцирует недостаток сил. Чтобы не столкнуться с «ломкой», надо найти сладостям подходящую замену, отметила врач.
По ее словам, начинать следует с увеличения сложных углеводов, а не с сокращения сахара. «Человек разрешает себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, что приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, и он чувствует себя комфортно. Если мы что-то у организма отнимаем, то это надо компенсировать. Причем лучше сначала дать, а потом забрать», — заключила Анна Мелехина.
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