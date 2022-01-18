Как наладить режим питания без вреда для психики, рассказала диетолог

Твердое «нет» диетам из святого духа и капель росы. Уже доказано, что различные детоксы и другие низкокалорийные диеты плохо сказываются на организме. Не доводите себя до болезненного состояния, подвергая риску здоровье. Лучше замените сладкое на натуральные фрукты. Ешьте несколько раз в день умеренными порциями. Формула идеальной тарелки такая: белок (четверть тарелки), сложные углеводы (тоже четверть) и овощи (половина тарелки).

Меняйте свой рацион относительно сезона. Есть клубнику зимой можно, но лучше заменить ее на сезонные продукты, которые с бОльшей вероятностью выращены без добавок. Еще из бонусов такого подхода – сокращение бюджета на продукты, ведь сезонные товары стоят дешевле.

Нарушать режим — это нормально, главное — к нему вернуться. Как много проблем, чувства вины, злости на самого себя, когда съел шоколадку или позволил себе поужинать пиццей. В этом нет ничего страшного, вы можете устраивать себе такие поблажки. Просто не превращайте это в ежедневную практику, чтобы легче было вернуться к своему питанию.