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Как наладить режим питания без вреда для психики, рассказала диетолог

После январских праздников и затянувшихся каникул (да-да, некоторые вышли из отпуска только на этой неделе) многие с грустью смотрят на цифры на весах. Потом клятвенно обещают заняться спортом, выходить в 6 утра на пробежку, питаться листьями салата и пить только воду с лимоном. От этого страдает не только ваша физическая составляющая, но и эмоциональная.
Как наладить режим питания без вреда для психики, рассказала диетолог

Но способ наладить режим питания и сбросить вес без преодоления себя и эмоционального напряжения есть, надо лишь придерживаться 4 нехитрых правил, которые Vogue озвучила нутрициолог Роузмэри Фергасон.

  1. Твердое «нет» диетам из святого духа и капель росы. Уже доказано, что различные детоксы и другие низкокалорийные диеты плохо сказываются на организме. Не доводите себя до болезненного состояния, подвергая риску здоровье. Лучше замените сладкое на натуральные фрукты. Ешьте несколько раз в день умеренными порциями. Формула идеальной тарелки такая: белок (четверть тарелки), сложные углеводы (тоже четверть) и овощи (половина тарелки).

  2. Меняйте свой рацион относительно сезона. Есть клубнику зимой можно, но лучше заменить ее на сезонные продукты, которые с бОльшей вероятностью выращены без добавок. Еще из бонусов такого подхода – сокращение бюджета на продукты, ведь сезонные товары стоят дешевле.

  3. Нарушать режим — это нормально, главное — к нему вернуться. Как много проблем, чувства вины, злости на самого себя, когда съел шоколадку или позволил себе поужинать пиццей. В этом нет ничего страшного, вы можете устраивать себе такие поблажки. Просто не превращайте это в ежедневную практику, чтобы легче было вернуться к своему питанию.

  4. Уделите время подготовке. Нужные рецепты вряд ли свалятся на вас с небес, так же как и необходимые продукты. Для этого требуется усилие. Сейчас существуют сотни сайтов, приложений и книг с красивыми и пошаговыми рецептами. Можно даже заказать сразу набор для приготовления ужина по вашему питанию.

Как наладить режим питания без вреда для психики, рассказала диетолог

Фото: www.freepik

Фото: Freepik

Источник: Vogue
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