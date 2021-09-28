Как изменилась жизнь сибирячки, которая похудела на 30 кг и заставила сбросить вес всю семью
Героиня материала отмечает, что всегда была полной, например, к 20 годам ее вес достигал 70 килограммов и это при росте 164 сантиметра. Примерно в то же время Аюна забеременела и сменила 48-ой размер одежды на 54-ый. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В результате многих экспериментальных диет Аюна смогла сбросить 10 килограммов, но некоторое время спустя вернулась к былым формам. Вместе с тем наступили перемены и в личной жизни девушки, поскольку она осталась одна с маленьким ребенком. Тогда бурятка продолжила «заедать» стресс, но разговор с начальником убедил ее меняться. Однажды во время обеда, когда она «как обычно набрала в столовой разных булок и хотела попить чай», ее коллега поинтересовался количеством лишних килограммов у девушки и сказал: «Наше тело — это багаж, который мы тащим за собой всю жизнь, а чем тяжелее этот багаж, тем короче наш путь». Эта фраза стала судьбоносной и она в тот же день решила меняться, признается Аюна Банзарова.
«Диетами себя больше не мучала. Решила правильно питаться и усиленно заниматься спортом. По вечерам прыгала на скакалке до седьмого пота, а по ночам, когда на улицах было пусто, бегала. Боялась, что утром прохожие увидят и засмеют», — поделилась героиня материала. За 10 месяцев ей удалось с 86 килограммов похудеть до 56, но фигура по-прежнему не была идеальной, поскольку кожа на теле обвисла. Чтобы привести мышцы в тонус женщина несколько лет занималась спортом, а с опытом и вовсе начала вести бесплатные занятия.
Кроме того, Аюна помогла похудеть своему сыну, которому врачи диагностировали 3-ю степень ожирения, он сбросил 49 килограммов. Затем женщина принялась и за свою невестку, на тренировках свекрови студентка избавилась от 10 килограммов.
Теперь 41-летняя сибирячка приблизилась к идеальным параметрам 90-60-90, но это не все изменения в ее жизни. Бросив работу бухгалтера, она переехала в свой город мечты — Санкт-Петербург, где стала весьма востребованным фитнес-инструктором.
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