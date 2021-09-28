Как изменилась жизнь сибирячки, которая похудела на 30 кг и заставила сбросить вес всю семью

Героиня материала отмечает, что всегда была полной, например, к 20 годам ее вес достигал 70 килограммов и это при росте 164 сантиметра. Примерно в то же время Аюна забеременела и сменила 48-ой размер одежды на 54-ый. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В результате многих экспериментальных диет Аюна смогла сбросить 10 килограммов, но некоторое время спустя вернулась к былым формам. Вместе с тем наступили перемены и в личной жизни девушки, поскольку она осталась одна с маленьким ребенком. Тогда бурятка продолжила «заедать» стресс, но разговор с начальником убедил ее меняться. Однажды во время обеда, когда она «как обычно набрала в столовой разных булок и хотела попить чай», ее коллега поинтересовался количеством лишних килограммов у девушки и сказал: «Наше тело — это багаж, который мы тащим за собой всю жизнь, а чем тяжелее этот багаж, тем короче наш путь». Эта фраза стала судьбоносной и она в тот же день решила меняться, признается Аюна Банзарова.