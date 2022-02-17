Как есть меньше, но не быть голодным, рассказали диетологи
Начнем с того, что количество употребляемой пищи зависит от размера порций. Интересный факт: наш мозг создает картину реальности, в которой пребывает, и зачастую связывает количество пищи на тарелке с необходимым для нормального функционирования. То есть другими словами, чтобы отказаться от привычного количества, можно сократить порции. Замените большие тарелки на вариант поменьше. Это создаст необходимый видимый эффект.
Как бы вы ни уменьшали тарелки и ложки, ничего не получится, если будете пропускать приемы пищи. Важно иметь пять приемов пищи в день: 3 основных и 2 перекуса, которые находятся между основными. Главная цель — получить Х калорий за день. Если вы станете делать это неравномерно и нерегулярно, то организм будет испытывать стресс и пытаться отложить вес на потом. Более того, такие нерегулярные приемы чреваты скачками сахара, что тоже негативно сказывается на организме.
И одно из самых важных правил — объем пищи не равен ее калорийности. Килограмм капусты не равен по объему, а уж тем более по калорийности килограмму заварных пирожных.
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