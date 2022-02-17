Как есть меньше, но не быть голодным, рассказали диетологи

Как бы вы ни уменьшали тарелки и ложки, ничего не получится, если будете пропускать приемы пищи. Важно иметь пять приемов пищи в день: 3 основных и 2 перекуса, которые находятся между основными. Главная цель — получить Х калорий за день. Если вы станете делать это неравномерно и нерегулярно, то организм будет испытывать стресс и пытаться отложить вес на потом. Более того, такие нерегулярные приемы чреваты скачками сахара, что тоже негативно сказывается на организме.

И одно из самых важных правил — объем пищи не равен ее калорийности. Килограмм капусты не равен по объему, а уж тем более по калорийности килограмму заварных пирожных.