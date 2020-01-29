Из-за стыда за свою внешность перед детьми многодетная мать похудела на 70 кг – и превратилась в красотку

Первым шагом на пути к стройности стало решение Келси о шунтировании желудка: «Операция была самым страшным и трудным решением, которое мне когда-либо приходилось принимать. Зато теперь я могу наслаждаться полноценной жизнью. Это так удивительно... Это был полный шок, а восстановление было очень сложным, оно не случилось в одночасье. Вы не просто просыпаетесь однажды и делаете операцию. Вы в программе около года. Это очень агрессивная операция, но это лучший выбор, который я когда-либо делала в своей жизни», – поясняет Келси.

Также после восстановления канадка обратилась за помощью к профессиональному врачу-диетологу, который давал ей рекомендации по правильному питанию и физическим нагрузкам, а также поддерживал ее в моменты спада мотивации. Благодаря этому Келси серьезно пересмотрела свое меню: отказалась от фастфуда, бургеров, жареной картошки, сладких и газированных напитков, выпечки и мяса. В основу ее рациона теперь легли овощи и фрукты и омлеты.

Результат такой работы был потрясающим и очень быстрым – всего за 11 месяцев женщина сбросила невероятные 70 килограммов и стала чувствовать себя сексуальной красоткой. А чтобы довести свое тело до совершенства, она еще раз легла под нож хирурга, чтобы удалить излишки обвисшей кожи, которая образовалась после резкого похудения.

В заключение Келси добавила: «Я всегда чувствовала себя прекрасно, независимо от того, какой у меня размер – за это огромное спасибо моему мужу. Но мои дети – это зеркало, в котором я вижу, какой путь я прошла. Я вижу большую разницу в их восприятии меня. Теперь они мной гордятся и счастливы, что я могу сделать для них намного больше, чем раньше».

Фото: Instagram

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