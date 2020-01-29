Из-за стыда за свою внешность перед детьми многодетная мать похудела на 70 кг – и превратилась в красотку
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Фото: Instagram
Историю канадки передает британский онлайн-портал Daily Mail. По словам самой Келси, она регулярно посещала рестораны быстрого питания – в день количество ее визитов за гигантским завтраком, бургером или картошкой могло достигать 4 раз. Неудивительно, что суточная калорийность ее рациона порой достигала 4000 ккал, а вес рос не по дням, а по часам.
Келси признается, что она неплохо себя чувствовала, а потому не осознавала до конца, насколько сильно она поправилась, хоть и замечала, что ей сложно играть с ее активными детьми: «В наши дни, особенно при наличии эластичных штанов, вы не особо замечаете, что поправились. А если вам повезло, что возле вас есть муж и люди, которые к вам добры и постоянно заставляют вас чувствовать себя красивой, вы и вовсе не понимаете, насколько большой стали, потому что вам комфортно». Однако ей было очень неприятно, что дети смущаются ее больших габаритов, потому она решила, что надо срочно сбрасывать набранные килограммы.
Первым шагом на пути к стройности стало решение Келси о шунтировании желудка: «Операция была самым страшным и трудным решением, которое мне когда-либо приходилось принимать. Зато теперь я могу наслаждаться полноценной жизнью. Это так удивительно... Это был полный шок, а восстановление было очень сложным, оно не случилось в одночасье. Вы не просто просыпаетесь однажды и делаете операцию. Вы в программе около года. Это очень агрессивная операция, но это лучший выбор, который я когда-либо делала в своей жизни», – поясняет Келси.
Также после восстановления канадка обратилась за помощью к профессиональному врачу-диетологу, который давал ей рекомендации по правильному питанию и физическим нагрузкам, а также поддерживал ее в моменты спада мотивации. Благодаря этому Келси серьезно пересмотрела свое меню: отказалась от фастфуда, бургеров, жареной картошки, сладких и газированных напитков, выпечки и мяса. В основу ее рациона теперь легли овощи и фрукты и омлеты.
Результат такой работы был потрясающим и очень быстрым – всего за 11 месяцев женщина сбросила невероятные 70 килограммов и стала чувствовать себя сексуальной красоткой. А чтобы довести свое тело до совершенства, она еще раз легла под нож хирурга, чтобы удалить излишки обвисшей кожи, которая образовалась после резкого похудения.
В заключение Келси добавила: «Я всегда чувствовала себя прекрасно, независимо от того, какой у меня размер – за это огромное спасибо моему мужу. Но мои дети – это зеркало, в котором я вижу, какой путь я прошла. Я вижу большую разницу в их восприятии меня. Теперь они мной гордятся и счастливы, что я могу сделать для них намного больше, чем раньше».
Фото: Instagram
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