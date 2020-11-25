Из-за страха внезапной смерти в молодом возрасте тучная женщина похудела на 68 кг

Тогда Натали решила сделать спасительную операцию по уменьшению желудка, в ходе которого этот орган был уменьшен на 80%, чтобы снизить ей аппетит. «Я давно хотела похудеть и понимала, что мне нужна перезагрузка жизни. Из-за травмы колена мои надежды сбросить вес естественным путем рухнули, потому я решилась на столь серьезное хирургическое вмешательство», – пояснила она. После восстановительного периода женщина полностью пересмотрела свое питание. Сейчас суточная калорийность ее рациона составляет 1200 ккал против 3000 ккал, как было раньше. В итоге Натали удалось похудеть на впечатляющие 68 килограммов, она стала весить почти вдвое меньше, чем раньше. Сейчас она выглядит просто потрясающе и постоянно получает комплименты от родных и незнакомцев по поводу того, как она выглядит. Женщина признается, что после спасительной операции ее жизнь коренным образом изменилась к лучшему.

Фото: Instagram onceuponadreambod

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