Из-за страха внезапной смерти в молодом возрасте тучная женщина похудела на 68 кг
Фото: Instagram onceuponadreambod
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, к 28 годам молодая женщина весила уже больше 140 килограммов и носила одежду размера 4XL. При этом Натали уверяет, что десятилетиями боролась с ожирением, сокращая жирную пищу и занимаясь спортом, но похудеть естественным путем ей не удавалось. Врачи после очередного медосмотра заявили, что у нее преддиабет, проблемы с суставами, одышка, высокое кровяное давление – все эти проблемы со здоровьем вызваны исключительно ее лишним весом, и если она не похудеет вдвое, то ей грозит ранняя смерть. Потрясенная этой новостью, американка сбросила почти 23 килограмма за следующие два года, соблюдая строгую диету и режим физических упражнений. Однако из-за рецидива травмы колена она была вынуждена отказаться от спорта, что положило конец ее новому распорядку дня.
Тогда Натали решила сделать спасительную операцию по уменьшению желудка, в ходе которого этот орган был уменьшен на 80%, чтобы снизить ей аппетит. «Я давно хотела похудеть и понимала, что мне нужна перезагрузка жизни. Из-за травмы колена мои надежды сбросить вес естественным путем рухнули, потому я решилась на столь серьезное хирургическое вмешательство», – пояснила она. После восстановительного периода женщина полностью пересмотрела свое питание. Сейчас суточная калорийность ее рациона составляет 1200 ккал против 3000 ккал, как было раньше. В итоге Натали удалось похудеть на впечатляющие 68 килограммов, она стала весить почти вдвое меньше, чем раньше. Сейчас она выглядит просто потрясающе и постоянно получает комплименты от родных и незнакомцев по поводу того, как она выглядит. Женщина признается, что после спасительной операции ее жизнь коренным образом изменилась к лучшему.
Фото: Instagram onceuponadreambod
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!