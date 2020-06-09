Из-за страха умереть девушка похудела практически вдвое и осталась с килограммами лишней кожи

Девушка признает, что всегда была большой, но сейчас ее вес просто вышел из-под контроля, но решив что-то изменить, она первым делом отказалась от еды на вынос, пересмотрела свой рацион и записалась в программу похудения. Затем начала гулять и посещать групповые спортивные занятия. При поддержке кураторов Ханне удалось побороть свою зависимость от еды и похудеть до 95 килограммов. Она стала чувствовать себя значительно лучше, смогла нормально наклоняться, избавилась от боли в суставах, спине и ногах, у нее пропала одышка. Девушка планирует еще похудеть, а также накопить денег и сделать операцию по удалению лишней кожи, которая образовалась из-за похудения, вес этой кожи составил почти 7 килограммов. Ей требуется 12 тысяч фунтов стерлингов (больше миллиона рублей по текущему курсу). «Сейчас у меня нет таких денег, но я надеюсь, что они у меня появятся, потому что я не могу смотреть на свое обвисшее тело в зеркале. Нехорошо так думать, но я периодически представляю, как беру нож и сама отрезаю эту кожу, потому что так будет быстрее. Я хочу от нее избавиться и сделаю это», – подытожила она.

Фото: depositphotos

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