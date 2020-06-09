Из-за страха умереть девушка похудела практически вдвое и осталась с килограммами лишней кожи
Как передает британский онлайн-портал The Sun, Ханна начала поправляться, когда стала заедать собственные негативные эмоции после тяжелого расставания с любимым человеком. На завтрак она начала поглощать коробки с пончиками и килограммы печенья. Вес рос очень быстро. «Я пережила разрыв отношений тогда и отчаянно нуждалась в утешении. Я провожала дочь в школу, возвращалась домой и начинала есть, а потом спала до полудня. Я была настолько нездорова, что у меня совсем не было энергии. Я просто ела фастфуд и не шевелилась. Однажды я посмотрела в зеркало и подумала, что не хочу быть одинокой до конца жизни, но кто полюбит меня, если я сама себя не люблю?» – пояснила она.
Фото: facebook Hannah Castledine
Однако поворотным моментом стало плановое обследование у врачей, когда ей сообщили, что ей надо срочно что-то делать со своим весом, иначе она рискует не дожить до 35 лет. Ханну очень сильно напугала эта фраза, ведь у нее была дочь, о которой некому было позаботиться, кроме нее.
Девушка признает, что всегда была большой, но сейчас ее вес просто вышел из-под контроля, но решив что-то изменить, она первым делом отказалась от еды на вынос, пересмотрела свой рацион и записалась в программу похудения. Затем начала гулять и посещать групповые спортивные занятия. При поддержке кураторов Ханне удалось побороть свою зависимость от еды и похудеть до 95 килограммов. Она стала чувствовать себя значительно лучше, смогла нормально наклоняться, избавилась от боли в суставах, спине и ногах, у нее пропала одышка. Девушка планирует еще похудеть, а также накопить денег и сделать операцию по удалению лишней кожи, которая образовалась из-за похудения, вес этой кожи составил почти 7 килограммов. Ей требуется 12 тысяч фунтов стерлингов (больше миллиона рублей по текущему курсу). «Сейчас у меня нет таких денег, но я надеюсь, что они у меня появятся, потому что я не могу смотреть на свое обвисшее тело в зеркале. Нехорошо так думать, но я периодически представляю, как беру нож и сама отрезаю эту кожу, потому что так будет быстрее. Я хочу от нее избавиться и сделаю это», – подытожила она.
Фото: depositphotos
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