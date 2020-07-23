Из-за противозачаточных таблеток у женщины с лишним весом перед свадьбой случился инсульт

К счастью, один из коллег отвез девушку в больницу, где ей быстро сделали все анализы и диагностировали инсульт. Так как прошло не очень много времени после начала развития болезни, доктора быстро предприняли все необходимые меры, чтобы не допустить самого худшего развития событий. Постепенно паралич левой стороны тела, нечленораздельная речь и другие симптомы у Карины начали проходить, и ее отправили домой. Однако четыре дня спустя, когда невеста должна была примерять свадебное платье, ее снова вызвали в больницу для повторного обследования, во время которого врач подтвердил ее диагноз и заявил, что виной всему противозачаточные таблетки, которые женщина принимала в течение 10 лет. «Доктор сказала, что лишний вес и противозачаточные создали «идеальный шторм», из-за чего образовался кровяной сгусток, вызвавший инсульт. Больше всего я переживаю, что это может произойти снова», – добавила Карина.

Женщина приняла решение похудеть в ближайшие 3 месяца, чтобы снизить риск, и обязательно выйти замуж в запланированный день, ведь это для них с женихом очень много значило. На приеме в честь свадьбы многие знакомые ожидали, что Карина будет выглядеть как старая развалина и были несказанно удивлены, что она так быстро восстановилась. После инсульта уже прошло восемь лет, но женщина все еще приспосабливается к своему новому телу и к тому, что ее жизнь полностью изменилась. Она не устает напоминать всем, что противозачаточные таблетки действительно могут стать причиной болезни, но об этом побочном эффекте чаще всего умалчивают.

Фото: freepik

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