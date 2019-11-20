passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Из-за невозможности есть твердую пищу страдающая от ожирения женщина сбросила 226 кг

Американка Джен Коста, вес которой в пиковой точке составлял 295 килограммов, сумела не только снизить вес, но и побороть страшный недуг.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, жительница Нью-Йорка сильно набрала вес, потому что оказалась прикованной к кровати в результате автомобильной аварии, в которую она попала в 19-летнем возрасте. Потеря способности нормально передвигаться привела Джен к депрессии, которую она начала усиленно заедать. Так продолжалось целых 14 лет, до тех пор, когда американка внезапно ощутила ноющую боль во рту и обратилась с этой проблемой к врачу.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: Instagram

В течение трех месяцев Коста обошла пять врачей, которые заметили небольшую белую опухоль на правой стороне ее языка, но приняли ее за вирусную инфекцию. Однако, несмотря на прием лекарств, женщина стала чувствовать себя еще хуже – боль усилилась, стало трудно говорить – и тогда она настояла на углубленном исследовании проблемы, которое выявило, что то, что доктора приняли за инфекцию, на самом деле агрессивная форма плостоклеточного рака четвертой стадии с метастазами в лимфоузлы на шее.

Ситуация осложнилась тем, что из-за лишнего веса врачи не хотели брать на себя ответственность и оперировать Джен и посоветовали ей готовиться к худшему. По их же словам, слой жира на шее также не позволил бы радиации пробиться к опухоли, так что лучевая терапия ей тоже не поможет.

Однако Джен повезло: она все же смогла найти специалиста, который согласился ей помочь. Из-за того, что заболевание было сильно запущено, врач был вынужден удалить ей большую часть языка и реконструировать новый из лоскута, взятого с ее предплечья.

«Мне сказали, что шанс выжить в течение следующих 5 лет у меня всего 30%, так как вид рака, который был у меня – экстремально агрессивный. Я была в совершенной прострации и чувствовала, что моя жизнь закончилась. Честно говоря, я не знаю, как смогла это пережить», – поясняет Коста.

По словам Джен, раньше она была зависима от еды, но после операции ее новый язык «просто занимает место во рту – у него нет движений и вкусовых рецепторов», а врачи сказали, что до конца жизни ей придется питаться только жидкой пищей. Операция прошла успешно, но поначалу девушка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но она научилась дышать самостоятельно и последние 2,5 года сидела на специальной диете, состоящей из жидких коктейлей, благодаря которым смогла похудеть. Женщина также удалила излишки кожи, и в итоге ее общий сброшенный вес составил 226 килограммов. Теперь Джен весит всего 77 килограммов и заявляет, что врачи вернули ее к жизни: «Диагноз просто перевернул мою жизнь. Мне пришлось немного умереть, чтобы научиться ценить то, каково это – быть по-настоящему живым. Я жива впервые в жизни».

Фото: vostock-photo, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!