Из-за невозможности есть твердую пищу страдающая от ожирения женщина сбросила 226 кг

В течение трех месяцев Коста обошла пять врачей, которые заметили небольшую белую опухоль на правой стороне ее языка, но приняли ее за вирусную инфекцию. Однако, несмотря на прием лекарств, женщина стала чувствовать себя еще хуже – боль усилилась, стало трудно говорить – и тогда она настояла на углубленном исследовании проблемы, которое выявило, что то, что доктора приняли за инфекцию, на самом деле агрессивная форма плостоклеточного рака четвертой стадии с метастазами в лимфоузлы на шее.

Ситуация осложнилась тем, что из-за лишнего веса врачи не хотели брать на себя ответственность и оперировать Джен и посоветовали ей готовиться к худшему. По их же словам, слой жира на шее также не позволил бы радиации пробиться к опухоли, так что лучевая терапия ей тоже не поможет.