Исключив из рациона 2 блюда, девушка похудела на 38 кг и за год сэкономила 1 млн рублей

Однако в январе 2020 года Поппи приняла решение худеть, причиной тому стали боли в ногах и спине, а также грядущая в сентябре 2021 года свадьба. В первые три месяца она смогла сбросить всего 6,5 кило и была близка к отчаянию, но потом вступила в программу Slimming World, кураторы которой исключили из ее меню бургеры и пиццу (остальные изменения в меню были незначительны), и подобное решение коренным образом изменило ее жизнь. Удивительным образом у британки постепенно прошла любовь к еде на вынос, она стала готовить простые здоровые блюда или более здоровые альтернативы любимых лакомств дома, а также начала регулярно заниматься спортом дома. «Я была поражена, как быстро начал уходить мой вес! Я даже не заметила, как сбросила 38 килограммов. Но теперь я чувствую себя такой уверенной в себе и могу гулять, не задыхаясь! Я полностью изменила свой образ жизни и очень этому рада: раньше у меня постоянно болели ноги, я задыхалась от простого похода в магазин, а теперь я могу гулять часами и катаюсь на велосипеде», – объяснила Поппи, добавив, что раньше еда на вынос была для нее утешением, а теперь ей это просто не нужно, ведь она уже спокойно влезает в платье 44 размера (М) и очень довольна своим новым отражение в зеркале.

Фото: facebook Poppy Stainsby

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