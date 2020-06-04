Братья-близнецы одновременно решили похудеть на разных диетах и поделились результатами

Хьюго, выбравший веганскую диету, рассказал, что питался фруктами, соевыми бобами, орехами и овощами. Эта система питания помогла ему быстрее сжечь жир и помогла лучше соображать – мозг лучше концентрировался, энергии в течение дня было больше. Однако были и побочные эффекты. Изменился не только вес, но и либидо. По словам мужчины, он «просто потерял его». В начале эксперимента Хьюго весил 84 килограмма, при этом процент жира в его организме составлял 13%, в конце его вес снизился на 2 кг, а процент жира – на 1%.

Его брат Росс, выбравший белковую диету, набрал 4,5 килограмма мышечной массы, процент жира в его организме повысился с 13% до 15%. При этом его рацион был более разнообразным, нежели у Хьюго. Он ел курицу, рыбу, красное мясо, много овощей и молочных продуктов, а также злаки, в целом его питание в течение эксперимента было более сбалансированным. Близнецы были удивлены полученными результатами и планируют в будущем есть больше растительной пищи, однако от мяса полностью отказываться не собираются – они планируют «взять лучшее из обоих миров».

Фото: Instagram

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