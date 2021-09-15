Есть больше клетчатки и другие простые хитрости, которые помогут добиться плоского живота

В таком случае следует восполнять количество витамина В в организме. Тогда будут полезны следующие продукты: темная листовая зелень, авокадо, семена подсолнечника, миндаль, брокколи, бобы, чечевица и цитрусовые — именно они необходимы для снятия стресса. Эффективна в борьбе с жиром и клетчатка, которая содержится в фасоли и бобовых, овсе и ячмене, овощах семейства крестоцветных, вроде брокколи и брюссельской капусты.

«Куркума, пажитник, имбирь, мускатный орех, шалфей, тимьян, корица, лист карри и специи перца чили, такие как кайенский перец, красный перец, красный перец и порошок чили, снижают уровень сахара в крови, улучшая реакцию вашего организма на инсулин», — передает слова доктора медицины и сертифицированного врача-диетолога Мелины Б. Джамполис портал eatthis.

Кроме того, значительно вредят фигуре и сладкие напитки, будь то лимонад, сок или сладкий чай. «Сладкие напитки — "безмолвные убийцы", вызывающие увеличение веса, особенно более опасный жир на животе, и повышают риск сердечных заболеваний, диабета, ожирения печени, инсульта и болезни Альцгеймера», — говорит доктор Ямполис и рекомендует выбирать воду или зеленый чай без сахара.

Специалисты добавили, что необходимо тщательно пережевывать пищу и не питаться на бегу, а также переставать есть, когда вы почувствовали насыщение, а не пока тарелка окажется пустой. Закрепить результат правильного питания помогут регулярные силовые упражнения.

Плюс ко всему можно попробовать придерживаться интервального голодания или питания на основе средиземноморской диеты, которая содержит в себе следующие продукты: цельнозерновые, овощи, бобовые, фрукты, орехи, семена и специи, жирную рыбу и птицу, оливковое масло.