Эксперты оценили диету похудевшей на 20 кг звезды фильма «Отпетые мошенницы»
По информации онлайн-издания Evening Standart, которому эксперты рассказали о том, как именно 40-летней знаменитости удалось сбросить лишний вес, она придерживалась популярного метода комплексного очищения организма, разработанного австрийским врачом Францем Ксавьером Майером. В основе этой системы – коррекция работы пищеварительной системы за счет улучшения работы кишечника. Достичь данного эффекта можно при помощи периодического голодания, медленного пережевывания пищи (делать это надо 40 раз, прежде чем проглотить еду) и никогда не запивать ее водой.
При этом детокс-программа для каждого человека разрабатывается индивидуально. Основные правила обязательны к исполнению, но система питания подбирается с учетом состояния здоровья пациента. Кроме того, назначаются массажи, нужно ходить на плавание и йогу. Так, Уилсон призналась, что суточная калорийность ее еды была 1500 ккал в день максимум.
Эксперт Зепп Фегел заявил, что такая калорийность считается оптимальной для женщин, а медленное пережевывание пищи приводит к отсутствию переедания. Положительно он оценил и отказ от запивания еды водой: «При первом проглатывании еды пищеварительные железы начинают вырабатывать кислоты и ферменты, необходимые для работы пищеварения. Если вы выпьете воды во время еды или сразу после нее, эти жидкости станут разбавленными, что снизит качество процесса переваривания и продлит чувство голода».
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Фото: Instagram rebelwilson
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