Долой голодовки: какие привычки помогут похудеть без строгих ограничений в еде
Наверняка многие так или иначе испытывали большую тягу к чему-либо, когда оно было под запретом. Так происходит и в отношении, например, сладкого во время диеты. Чтобы утолить желание, Евгения Рахманова рекомендует употреблять продукты, содержащие триптофан. «Вопреки общественному мнению серотонин, он же «гормон счастья», не содержится в продуктах питания. В них содержится триптофан. Именно он способствует синтезу серотонина. Поэтому добавляем в рацион молочные продукты — сыр, творог, а также мясо, рыбу и миндаль», — пояснила она.
Всем известно, что любая диета становится стрессом для организма и может даже вызвать депрессию. Чтобы этого не произошло, надо получать удовольствие не с помощью поедания вредных, но вкусных продуктов, а заменить их жизненными источниками радости. «Нам не хватает яркости жизни, и еда становится самым доступным источником заветного эндорфина. Вместо еды в жизнь должно прийти общение с близкими, спорт, секс. Возьмите себе за правило наполняться экологичными источниками эндорфинов!» — советует психолог в беседе с «Пятым каналом».
Немаловажно позволять организму полноценно отдыхать. На сон важно уделять 7-8 часов. При этом, конечно, стоит не забывать о качестве употребляемой пищи и отказаться от сахара, мучного, фастфуда и прочих вредных продуктов.
«Отличным способом похудеть и оздоровить организм будет привычка проходить десять тысяч шагов в день. Эту простую рекомендацию не стоит недооценивать. 150-200 потраченных килокалорий уже через неделю помогут снизить абдоминальное ожирение и улучшить показатели инсулинорезистентности в крови», — заключила Евгения Рахманова.
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