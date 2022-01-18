Долой голодовки: какие привычки помогут похудеть без строгих ограничений в еде

Всем известно, что любая диета становится стрессом для организма и может даже вызвать депрессию. Чтобы этого не произошло, надо получать удовольствие не с помощью поедания вредных, но вкусных продуктов, а заменить их жизненными источниками радости. «Нам не хватает яркости жизни, и еда становится самым доступным источником заветного эндорфина. Вместо еды в жизнь должно прийти общение с близкими, спорт, секс. Возьмите себе за правило наполняться экологичными источниками эндорфинов!» — советует психолог в беседе с «Пятым каналом».

Немаловажно позволять организму полноценно отдыхать. На сон важно уделять 7-8 часов. При этом, конечно, стоит не забывать о качестве употребляемой пищи и отказаться от сахара, мучного, фастфуда и прочих вредных продуктов.

«Отличным способом похудеть и оздоровить организм будет привычка проходить десять тысяч шагов в день. Эту простую рекомендацию не стоит недооценивать. 150-200 потраченных килокалорий уже через неделю помогут снизить абдоминальное ожирение и улучшить показатели инсулинорезистентности в крови», — заключила Евгения Рахманова.