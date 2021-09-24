Диетолог рассказала россиянкам, как питаться после 40 лет для продления молодости

В первую очередь в ежедневный рацион необходимо добавить белок и углеводы, при этом надо отказаться от насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина в крови и запускают процесс закупорки сосудов. Жиры содержатся в мясе, коже птицы, молочных продуктах, кокосовом и пальмовом маслах.

Кроме того, Алена Коготкова опровергла суждение о неизбежном замедлении метаболизма и посоветовала регулярно тренироваться и потреблять меньшее количество калорий. Также на здоровье негативно сказывается дефицит витаминов, впрочем, как и в любом возрасте. Важно восполнять запасы кальция и улучшающего его всасывание витамина D, который содержится в сыре, молоке, яичном желтке, говядине и печени, рыбе. Однако жирную рыбу можно есть не больше двух раз в неделю. Не стоит забывать и про витамин В12, находящийся в составе яиц, молока, мяса, морепродуктов и птицы. Об этом специалист сообщила в своем Instagram-аккаунте.

В большинстве своем ваш рацион должен состоять из цельных продуктов, а не из обработанных, потому ешьте больше овощей, зелени наполненных клетчаткой.

Важно не злоупотреблять сахаром, солью и сдобой, от которых в идеальном случае и вовсе надо отказаться. В стоп-лист также входят алкоголь и сигареты.