Диетолог рассказала, как похудеть к весне без спорта и голодовок

Также в здоровом меню должно быть много овощей, качественного белка и цельнозерновых круп. При этом рацион должен быть сытным, сбалансированным и с достаточной суточной калорийностью. Врач подчеркнула, что система питания не должна быть голодной, это поможет избежать срывов, проблем со здоровьем и набора лишнего веса.

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