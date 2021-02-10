Диетолог рассказала, как похудеть к весне без спорта и голодовок
Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрицитологов Марина Макиша рассказала онлайн-изданию Life, важно последовательно исключить из рациона простые углеводы и сделать частью своей повседневной жизни ряд полезных привычек. «Необходимо убрать из рациона продукты, которые мы называем быстрыми углеводами — сахар, белая мука», — пояснила врач, пояснив, что они не приносят организму никакой пользы: только вызывают аппетит, не давая взамен энергии. А если хочется сладкого, лучше выбрать фрукты, а не пирожное.
Также в здоровом меню должно быть много овощей, качественного белка и цельнозерновых круп. При этом рацион должен быть сытным, сбалансированным и с достаточной суточной калорийностью. Врач подчеркнула, что система питания не должна быть голодной, это поможет избежать срывов, проблем со здоровьем и набора лишнего веса.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!