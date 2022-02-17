Диетолог рассказал, какая привычка поможет перестать налегать на сладкое
Освободиться от желания съесть сладенькое непросто, но вполне возможно, если использовать тот же метод изменения поведения, который привлек нас в первую очередь, — ежедневную практику. Диетолог Бен-Ашер предлагает один из эффективных способов модификации поведения — «постепенное изменение насыщенности вкуса» путем сосредоточения внимания на качестве пищи.
Самый простой способ начать менять восприятие вкуса — это употреблять фрукты в качестве замены сахаросодержащих продуктов, таких как десерты с высоким содержанием сахара, газировки. Врач отмечает, что ни у кого еще не развилась сахарная зависимость из-за употребления слишком большого количества фруктов. Поэтому один из способов борьбы с тягой к сладкому — есть больше фруктов.
Фрукты богаты питательными веществами, в них много пищевых волокон, которые дольше удерживают пищу в желудке и избавляют от чувства голода. Они также контролируют уровень сахара в крови, поскольку содержат растворимую клетчатку, которая помогает регулировать уровень сахара в крови.
По словам Бен-Ашера, фрукты помогают подавить тягу к еде, хотя он предпочитает ягоды из-за высокого содержания в них клетчатки.
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