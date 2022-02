Вчера в 22:30 1 мин.

Диетолог рассказал, какая привычка поможет перестать налегать на сладкое

Газировки, конфеты, вафли, мармелад, холодный чай, жевательные резинки, крекеры, батончики и еще много всего другого, что содержит в себе колоссальные дозы сахара. Это огромная и многомиллиардная индустрия, которая делает все возможное, чтобы удержать клиента, то есть нас, на своей сахарной игле. А главное, чтобы мы возвращались вновь и вновь. Портал Eat This, Not That! рассказал, как бороться с тягой к сладкому.