Диетолог рассказал, какая привычка поможет перестать налегать на сладкое

Освободиться от желания съесть сладенькое непросто, но вполне возможно, если использовать тот же метод изменения поведения, который привлек нас в первую очередь, — ежедневную практику. Диетолог Бен-Ашер предлагает один из эффективных способов модификации поведения — «постепенное изменение насыщенности вкуса» путем сосредоточения внимания на качестве пищи.

Самый простой способ начать менять восприятие вкуса — это употреблять фрукты в качестве замены сахаросодержащих продуктов, таких как десерты с высоким содержанием сахара, газировки. Врач отмечает, что ни у кого еще не развилась сахарная зависимость из-за употребления слишком большого количества фруктов. Поэтому один из способов борьбы с тягой к сладкому — есть больше фруктов.