Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году

Он подчеркнул: похудеть, съедая только обезжиренные продукты, невозможно. «Сейчас кто-то не ест жиры, а потом дорывается до праздничного стола, где много жирного. Вместо праздника он оказывается в реанимации - с панкреатитом, камнями в желчном пузыре. Это много проблем вызывает», - подчеркнул он.

Ковальков рекомендовал людям, желающим похудеть быстро, соблюдать белково-жировую диету. Она уменьшит вас примерно на 150 граммов в сутки. Это позволит быстро и эффективно похудеть к новогодним праздникам, при этом у человека не произойдет «жирового удара» по печени. Эксперт советует сидеть на диете не больше месяца.