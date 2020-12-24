Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году
Как считает специалист, если жиров в продукте мало, это не значит, что он полезен. «Не только от жиров все зависит. Человек никогда не жиреет от жиров, как и не зеленеет от зелени», - сказал он. Эксперт напомнил, что жители Севера питаются на 80% жирами и редко (чукчи) страдают ожирением.
Он подчеркнул: похудеть, съедая только обезжиренные продукты, невозможно. «Сейчас кто-то не ест жиры, а потом дорывается до праздничного стола, где много жирного. Вместо праздника он оказывается в реанимации - с панкреатитом, камнями в желчном пузыре. Это много проблем вызывает», - подчеркнул он.
Ковальков рекомендовал людям, желающим похудеть быстро, соблюдать белково-жировую диету. Она уменьшит вас примерно на 150 граммов в сутки. Это позволит быстро и эффективно похудеть к новогодним праздникам, при этом у человека не произойдет «жирового удара» по печени. Эксперт советует сидеть на диете не больше месяца.
Фото: pixabay.com
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