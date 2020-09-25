Девушка похудела на 45 килограммов, чтобы избавиться от депрессии

22-летняя девушка работает специалистом по УЗИ. Лишний вес сопровождал ее многие годы и вгонял в депрессию. «В 2016 году мне прооперировали колено, пришлось учиться ходить заново. Я пошла в спортзал, узнала много нового о спорте, но потом все равно бросила занятия. В самый сложный период я весила 130 килограммов», - рассказывает она. Американка ненавидела шопинг, модные вещи на ее теле казались ей ужасными. Погрузившись в очередную депрессию из-за своего веса, девушка решила изменить жизнь.

«Сначала я научилась считать калории с помощью приложения, а потом заинтересовалась спортом. Хотелось закрепить достигнутый результат. Я не считала, что сижу на диете, а говорила, что меняю образ жизни», - поделилась она своими успехами. За год смелая жительница Нью-Йорка сбросила 45 килограммов. В борьбе за идеальную фигуру ей помогло упорство.