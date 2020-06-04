Чтобы отомстить мужу-двоеженцу, женщина похудела на 13 кг — и не намерена останавливаться

Мэри была настолько травмирована этим опытом, что обратилась к еде как к главному источнику утешения и ее вес взлетел больше, чем на 30 килограммов. Однако, когда в конце 2019 года весы показали цифру в 120 кило, она поняла, что пора остановиться. «Прожив с психопатом 6 лет, я потеряла абсолютно все – была бездомной с тремя детьми. Я очень много ела и не просто не могла остановиться. У меня начались проблемы со спиной. Вылезла грыжа. Из-за болей я не могла спать дольше 15 минут за раз, не могла нормально ходить и все глубже погружалась в депрессию. И от этого еще больше ела – в основном чипсы и шоколад», – рассказала женщина.

Женщина взяла себя в руки, и отчасти, чтобы отомстить бывшему мужу, начала худеть и за несколько месяцев сбросила 12 килограммов, просто исключив из своего рациона углеводы. Затем ей проели операцию на позвоночнике, после чего Мэри снова смогла нормально ходить. Счастливая, женщина продолжила похудение: «Я всегда хотела контролировать свой вес, но ничего не получалось. Я даже готовила еду дома, но перегружала блюда углеводами. Кроме того, я не могла нормально двигаться, потому делала это медленно и мало, но мне удалось взять себя в руки и найти приложение для похудение, которое помогло мне скорректировать питание». Помогли ей в похудении также «умные» весы и фитнес-трекер, по которым она отслеживала свой прогресс. Готовила женщина исключительно по книге диетических рецептов и ходила в группу поддержки. Все эти меры дали свои плоды. Теперь Мэри вновь стала уверенной в себе и здоровой женщиной.

Фото: depositphotos

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